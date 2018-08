Rushdie und Grass

von Martin Schulte

29. August 2018, 17:54 Uhr

Unter dem Titel „Salman Rushdie – Erinnerungen an Günter Grass“ hat das Grass-Haus in Lübeck eine knapp 70-seitige Publikation herausgegeben. Das Buch soll an den Besuch des indisch-britischen Schriftstellers Salman Rushdie am 28. November 2017 in Lübeck erinnern, teilt die Kulturstiftung mit. Rushdie hatte in Lübeck anlässlich des 90. Geburtstags von Günter Grass an den 2015 verstorbenen Autor gedacht.