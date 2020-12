Runter vom Sofa, ab auf die Übungsmatte

Fitness-Studios geschlossen: So kommt der Trapezmuskel zu seinem Recht

Avatar_shz von Dietmar Vogel

22. Dezember 2020, 10:46 Uhr

Leistungsverweigerungsrecht. Puuh. Was für ein Wort-Koloss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Leistung. Verweigern. Recht. Diese Wort-Trias – in Zeiten der Corona-Pandemie – bekommt Gewicht. Mehr, als so manchem Fitness-Liebhaber lieb sein dürfte. Da wären wir auch schon beim Thema. Dieser verdammte Virus. Er sorgt nicht nur für schlechte Laune, Kontaktsperren, Lockdowns und leere Klopapierregale. Nee. Gewicht im Sinne von Venus-Ringen und Hüft-Gold, sprich unliebsamen Kilos, wo sie nicht hingehören, dürfte so mancher an seinem mesomorphem

Body registriert haben. Jetzt, wo seit Wochen die Fitness-Studios zum Eisen-fressen, Workout und Schweißverlust zwangsweise geschlossen sind, giert es nach Alternativen. Das perfekte Home-Gym muss her. Mit allem drum und dran. Kurzhantel-Set. Matte. Klimmzugstange. Türreck. Liegestützgriffe. Black Roll. Springseil. Hantelbank. Wenn schon, denn schon. Oder doch nicht? Sollte man sich seine vier Wände mit Top-Trainings-Tools vollstellen?

Schon beim Aufwachen daran erinnert werden wollen, das Altwerden mit Disziplin einhergeht? Nee, eigentlich ist das doch nicht ein so kluger Schachzug. Äh, Klimmzug. Der geht auch anders. Effektives Ganzkörpertraining mit Bordmitteln ist schwer angesagt. Schulter drücken – da braucht es nur eine Wand zum Anlehnen, die Knie werden im 90 Grad-Winkel gebeugt, in den Händen liegen Gewichte. Empfehlung: volle Weinflaschen – schon geht’s an die Substanz. Bis zur Schmerzgrenze. Oder doch den Superman mimen? Geht: in der Bauchlage Arme und Beine ausgestreckt heben. Und schon ist Abflug angesagt. Und bei der Barrenstütze at home ist – garantiert – der Effekt wie im Coolstyle-Fitnessgeräteraum. So geht’s: Die Hände hinterrücks auf die Stuhllehnen legen, die Knie im 90-Grad-Winkel vor dem Stuhl beugen, und dann: hoch und runter. Langsam, dass es in den Muskeln zwickt. Vier Sekunden runter, zwei Sekunden halten, vier Sekunden hoch und so weiter. Wem das nicht genügt: Der Ruderzug hinterlässt Spuren. Dabei werden einfach die Hände auf die Türklinke gelegt, die Knie im Winkel gestellt. Und halten . . .

Für ganz Eifrige seien die Klassiker

empfohlen. Kniebeugen und Liegestützen gehen immer. Damit Rückenstrecker,

Bizeps und Deltamuskeln zu ihrem Recht kommen.