Rundungen aus Fliesen entfernen

von Kathrin Emse

02. August 2018, 10:44 Uhr

Müssen beim Fliesen Rohre oder andere Anschlüsse bedacht werden, hilft die Papageienzange. Mit ihr kann man an Ecken und Rändern der Fliese runde Aussparungen formen, erläutert die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln. Muss eine größere Aussparung mitten in die Fliese, hilft der „Lochboy“. Dieses Werkzeug in Hufeisenform wird über die gewünschte Position auf der Fliese geschoben, dann schlägt man mit einem Fliesenhammer durch. Alternativ bietet sich ein Diamantaufsatz für die Bohrmaschine an.