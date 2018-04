Ruhestands-Pastor bietet Puigdemont Asyl an

von shz.de

04. April 2018, 13:15 Uhr

Der abgesetzte katalanische Präsident Carles Puigdemont könnte Unterschlupf in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim finden. Ein Pastor aus der Gemeinde Ohne will ihm sein Haus zur Verfügung stellen: Karl W. ter Horst (Foto) bietet den festgenommenen katalanischen Politiker Carles Puigdemont Asyl in seinem Haus in Ohne an. Damit möchte der Pastor i.R. seine Solidarität zu dem Politiker kundtun, der auf der Rückreise aus Finnland auf einem Rastplatz bei Schleswig aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden war. „Es ist ein Unding, dass er ausgerechnet in Deutschland verhaftet wurde“, findet ter Horst.

Puigdemont wird Rebellion und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. „Nur weil er sich für die Separation eingesetzt hat, kann er doch nicht einfach verhaftet werden. Es ist eine Meinung, die er vertreten hat“, sagt ter Horst. Er selbst stehe der katalonischen Unabhängigkeit skeptisch gegenüber. Dennoch bietet er in Anlehnung an das Kirchenasyl Puigdemont seine eigenen vier Wände in Ohne an und käme auch für alle Kosten auf. Dafür hat er einen Brief mit seinem Angebot für den Inhaftierten an die Justizvollzugsanstalt nach Neumünster geschickt, in der Puigdemont zurzeit inhaftiert ist. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.