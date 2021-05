Corona-Krise in SH : Ruf nach Ende der Homeoffice-Pflicht – Gegenwind von Gewerkschaft

Der Unternehmensverband fordert schnelle Lockerungen auch für Betriebe. Doch es gibt auch warnende Stimmen.

Kiel / Berlin | Der Unternehmensverband fordert das Ende der Homeoffice-Pflicht. „Starre Homeoffice-Regeln mit Sanktionsandrohungen machen keinen Sinn, wenn in allen anderen Bereichen Lockerungen vollzogen werden“, sagte am Dienstag UV-Nord-Chef Uli Wachholz in Rendsburg. So entbehre es jeder Logik, „dass für Kinder Regelunterricht in Schulen stattfindet, aber Eltern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.