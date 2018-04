Rudern gegen Krebs auf der Kieler Förde

von Bernd Schröder

22. April 2018, 18:34 Uhr

Rudern gehört zum kostenlosen Sportprogramm, das das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) Krebspatienten anbietet – unabhängig davon, wo sie behandelt werden. Mit den Regatten „Rudern gegen Krebs“ machen die Betroffenen regelmäßig auf ihre Anliegen aufmerksam. Beim traditionellen Anrudern wurden bei Sonnenschein insgesamt fünf Gig-Doppelvierer mit Steuermann zu Wasser gelassen.

Unter den Ruderern befindet sich auch Elke Weber aus Kiel, die seit 2010 im wahrsten Wortsinn „mit im Boot“ sitzt. Nach überstanden geglaubtem Brustkrebs besteht zurzeit wieder Ungewissheit nach einer Mammografie. „Im Vordergrund steht die große Lebensfreude, die man durch das Rudern erfährt“, so die 61-Jährige. Auch den Kontakt zu anderen Betroffenen will sie nicht missen.

Zur Regatta „Rudern gegen Krebs“ am 7. Juli an der Kiellinie sind auch wieder Patiententeams mit am Start. Ab sofort wird jeden Donnerstag um 9 Uhr trainiert. Auch anderen Ruderer sind eingeladen, an der Regatta teilzunehmen, zudem werden auch noch Sponsoren gesucht. Die Startgebühr pro Boot beträgt 300 Euro, wovon 200 Euro eine Spende sind.

Anmeldeschluss ist der 11. Mai (mit Training) oder der 8. Juni (ohne Training). Infos zur Regatta erteilt Astrid Schulz vom SKK unter Tel. 0431 / 16 97 33 60 oder per Mail: Astrid.Schulz@ruder lobby.de. Kontakt zum Patientenrudern ist möglich bei Julia Cuntze (RG Germania), Tel. 0178 / 142 72 22 oder per Mail an gesund heit@ rggermaniakiel.de.