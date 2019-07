Rot-weiße Jugend forscht

Starke Verjüngung im Kader der Niebüller Verbandsliga-Fußballer / Das Ziel: Besser als Platz zwölf sein

25. Juli 2019, 17:15 Uhr

Niebüll | In ihrem dritten Verbandsliga-Jahr setzen die Fußballer des TSV Rot-Weiß Niebüll auf Verjüngung. Nach einer durchwachsenen Saison, die am Ende ungefährdet auf Platz zwölf endete, hat Trainer Bodo Schmidt ganz andere Voraussetzungen. Sechs Abgängen stehen 14 Neuzugänge gegenüber. Besonders der Verlust von Torhüter Lars Christiansen (SV Frisia 03 Risum-Lindholm II) tut weh.

Da viele der jungen Spieler gerade erst aus der A-Jugend kommen, sinkt das Durchschnittsalter beim TSV um über drei Jahre auf 25,3. „Endlich haben wir unser Vier-Jahres-Loch ohne Zugänge aus dem eigenen Nachwuchs geschlossen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass das frischen Wind in die Mannschaft bringt. Die Jungen spielen unbekümmert, überraschend und auch deutlich lauffreudiger“, so Schmidt, der die Gegner mit Hilfe dieser Attribute früher unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen will. In der Vorbereitung war die neue Handschrift schon unverkennbar.

Die Verbandsliga sieht Schmidt stärker und vor allem ausgeglichener als zuletzt. Es gibt es viele neue Mannschaften. „Ich erwarte, dass sich viele Teams auf Augenhöhe begegnen werden. Favoriten sind der TuS Rotenhof, Schleswig 06, der Büdelsdorfer TSV und vielleicht auch Aufsteiger SG Nordau. Wir wollen einen besseren Platz als in der letzten Saison und damit natürlich den Klassenerhalt. Was darüber hinaus herausspringt, nehme ich gerne mit“, sagt Schmidt.

Am Wochenende stehen die letzten Härtetests vor dem Saisonstart an. Morgen spielt der TSV beim Provinzial-Cup in Leck mit, am Sonntag kommt Landesligist TSV Rantrum zum Kreispokal-Viertelfinale auf den Kunstrasenplatz im Walter-Rau-Stadion. In die Verbandsliga starten die Rot-Weißen am Sonntag, 4. August, um 14 Uhr mit dem Derby beim SV Dörpum, danach folgen drei Heimspiele.





TSV Rot-Weiß Niebüll

Tor: Martin Enseleit (37), Finn Kubowicz (20), Wiktor Patejko (19)

Abwehr: Fred Homi (18), Jan-Niklas Jensen (30), Rasmus Jürgensen (22), Torben Lorenzen (27), Eduard Scheck (32), Kim-Oliver Teegen (30)

Mittelfeld: Bo Carstensen (19), Malte Christiansen (34), Thies Fischer (19), Steffen Grade (24), Frank Hacker (39), Nico Hirsch (22), Morten Höfer (20), Claudius Kappen (35), Kevin Kasch (25), Patrik Ljaskaj (18), Kim-Lennert Lorenzen (23), Dawid Pieczonka (27), Benne Rickertsen (19), Jordan Wojciechowski (18)

Angriff: Laurens Arndt (18), Jannick Bahnsen (24), Dmitrij Brestel (19), Salam Halawani (31), Leif Hansen (23), Simon Kovacs (22), Björn Weide (44)

Trainer: Bodo Schmidt im fünften Jahr – Co-Trainer: Björn Petersen – Torwartrainer: Heiner und Martin Enseleit – Betreuer: Kai Schikorr und Steffen Hahn – Liga-Obmann: Michael Wichmann