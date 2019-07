Rosenfest mit viel Programm

von Sylvia Kaufmann

Uetersen | Am 6. und 7. Juli wird in Uetersen das 23. Rosenfest gefeiert. Offiziell wird es am Sonnabend um 14.45 Uhr durch die Rosenhoheiten Nadia I. und Ann-Christin I. eröffnet. Verschiedene Aktivitäten mit Kunsthandwerk, Pflanzenmarkt und Food-Market beginnen bereits um 10 beziehungsweise 11 Uhr. Am Sonntag werden Interessierte ab 9 Uhr auf dem Flohmarkt und der Automeile erwartet, weitere Teilnehmer des Rosenfestprogramms starten mit Aktivitäten um 10 beziehungsweise 11 Uhr. Ab 12 Uhr öffnen zahlreiche Geschäfte. An beiden Tagen ist der A. Beig-Verlag im Rosarium mit einem Gewinnspiel vertreten und am Sonntag ab 11 Uhr Kunsthandwerker mit Ständen, an denen unter anderem Lederwaren, Tisch-Unikate, Schmuck und Rosenseifen angeboten werden. Auch die Tischtennissparte des TSV Uetersen stellt sich im Rosarium vor. Neu im Programm ist auch um 15 Uhr ein Auftritt der Roseliners auf der Rosarium-Bühne und gegen 16 Uhr eine Vorführung der Balltänzer. Auch der Weltmusik-Künstler Andy Holm wird am Sonntag das Rosenfestprogramm mitgestalten und in der Fußgängerzone musizieren. Weitere Vorführungen und Programmpunkte an beiden Tagen entsprechen den Veröffentlichungen auf den Flyern.