Robert Schad bringt den Stahl zum Tanzen

12. Dezember 2019, 18:31 Uhr

NIebüll | Er ist einer der bedeutenden Stahl-Künstler der Gegenwart. Mit überdimensionalen Skulpturen hat sich Robert Schad international einen Namen gemacht. Nun zeigt der Künstler, der 1953 im schwäbischen Ravensburg geboren wurde, seine außergewöhnlichen Arbeiten unter dem Titel „In den Raum gezeichnet“ im Niebüller Richard-Haizmann-Museum. Stahl-Kunst ist für ihn „Leben“. Die Lebens-Linien, die er aus Zeichnungen in Stahl materialisiert hat, sind Momentaufnahmen – Spuren flüchtiger Bewegung, eingefroren im Augenblick. Robert Schad sieht seine in Stahl gefassten Linien als „Zeichnungen im Raum“. Die zerbrechlich wirkenden Streben aus massivem Vierkantstahl, die an den Ecken gelenkartig verschweißt sind, wachsen oft tänzerisch in die Höhe. Schads Skulpturen sind schon auf der halben Welt zu sehen gewesen Der Künstler schaut genau hin, wo seine Wesen den richtigen Platz finden. So auch in Niebüll, wo er tagelang selbst Hand angelegt hat. Museumsleiter Uwe Haupenthal, der einst über Schads Lehrer Wilhelm Loth (1920-1993) promovierte, hatte bereits 2015 mit Werken von Franz Bernhard, einem weiteren Lehrer und Mentor Schads für Aufsehen gesorgt. Auf Sylt hat der heute 66-jährige Stahlkünstler im Jahr 2003 die sechs Meter hohe Skulptur „Escrit“ speziell für die „Sylt Quelle“ in Rantum entwickelt. Berühmte, monumentale Großskulpturen befinden unter anderem in Berlin, Mannheim und Hannover, im brasilianische Belo Horizonte und in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Schads stählernen Wesen heißen „Ellert“, „Subirat“ und „Kende“ und kamen einst als großformatige Skulpturen in Landschaften wie die Bretagne oder Oberschwaben an unzählige Orte. Dort konnten sie im intensiven Dialog mit Natur und Architektur zum Betrachter Brücken schlagen.

In Niebüll erzielen die „Kleineren“ ebenfalls eine außerordentliche Wirkung – und wer will, kann eine Stahl-Möwe in limitierter Auflage erwerben. Bis zum 18. Januar ist die Ausstellung im Richard-Haizmann-Museum zu sehen.