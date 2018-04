Ritter und Knappen ersetzen Ochsen

Organisatoren nehmen Mittelaltermarkt als Alternative mit ins Programm auf / Fünf Tage Festprogramm vom 27. April bis zum 1. Mai

07. April 2018, 16:00 Uhr

Der Viehauftrieb ist eine feste Tradition beim Wedeler Frühjahrs- und Ochsenmarkt und ein Publikumsmagnet. Eigentlich. Im vergangenen Jahr stoppten veterinärrechtliche Vorgaben des Landes das Spektakel. Der Bovines-Herpes-Virus (BHV) grassierte und machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Auch in diesem Jahr bleibt der Aufmarsch der Tiere aus. „Der traditionelle Viehauftrieb muss erneut entfallen“, teilte Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel, gestern mit.

„Auch in diesem Jahr ist wegen des grassierenden Rinder-Herpes‘ und der dadurch greifenden hohen hygienischen Auflagen kein Viehaufrieb möglich“, sagte Wedels Marktmeister Holger Franck. Rinder können dennoch in diesem Jahr wieder bestaunt werden, da der Wedeler Kaufmann Volker Klein seine ebenso urigen wie mächtigen Galloway-Rinder präsentieren wird. Auch die Kleintierausstellung soll aufgebaut werden.

Doch waren die Organisatoren in diesem Jahr vorbereitet und haben aus den Erfahrungen des Vorjahres gelernt. „Da wir uns auf die Tiere als Träger des Konzepts nicht zu 100 Prozent verlassen konnten, musste ein Element her, das wir auf jeden Fall selbst beeinflussen können“, erläuterte Claudia Reinhard von Wedel Marketing. Denn im vergangenen Jahr zeigte sich, dass der Veranstaltung aufgrund der tiermedizinischen Vorschriften plötzlich die Hauptattraktion fehlte. Daher überlegten die Organisatoren, was als Alternative funktionieren kann und dennoch während des fünftägigen Festprogramms von Freitag, 27. April, bis Dienstag, 2. Mai, entsprechend attraktiv für die Besucher sein kann.

„Auf dem Wedeler Weihnachtsmarkt am Roland haben sich die mittelalterlichen Handwerker schnell zu einem echten Besuchermagneten entwickelt. Die Leidenschaft mit der diese Enthusiasten die mittelalterliche Kultur am Leben halten, beeindruckt viele Besucherinnen und Besucher. Das wollten wir auf den Ochsenmarkt übertragen“, sagte Christian Sinn von der Event-Agentur elbmenschen, die mit in die Organisation eingebunden ist. Dass sich die Planungsidee eines „atmenden“ Konzepts, bei dem der Mittelaltermarkt bei einem erneuten Ausfall des Viehauftriebs die frei werdende Fläche durch eine kurzfristige Erweiterung des Programms mitbespielen könnte, schon in diesem Jahr bewähren muss, konnte zum Planungs-Zeitpunkt noch niemand wissen. „Wir sind überzeugt davon, dass das ,Mittelalterfest zu Wedel’ nicht nur über das geringere Vieh-Aufkommen auf dem Markt hinwegtrösten wird, sondern - viel mehr noch – sogar ganz neue Besuchergruppen anlocken und auch den Stammgästen noch einmal ein ganz neues Besuchserlebnis bescheren wird“, freut sich Reinhard auf die Premiere.

Die gute Nachricht für Fans des Ochsenmarkts: dieser findet in diesem Jahr gleich an fünf Tagen statt. „Wegen der terminlichen Nähe bot sich auch die Einbindung der Feiern zum 1. Mai an, sodass in diesem Jahr gleich fünf Tage lang gefeiert werden kann“, teilte Kamin mit. Am Freitag, 27. April, öffnet der Jahrmarkt auf dem Wedeler Festplatz an der Schulauer Straße und schließt erst am Dienstagabend, 1. Mai, seine Tore.