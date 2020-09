Richtige Debatte zum richtigen Zeitpunkt

Avatar_shz von shz.de

25. September 2020, 11:24 Uhr

Neue Ideen für die Kirchensteuer

Es ist ein kirchenpolitischer Paukenschlag. Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat die Kirchensteuer in Frage gestellt. Denn die Nordkirche erlebt wie alle übrigen Landeskirchen und Bistümer derzeit nicht nur einen Einbruch der Kirchensteuern auf Grund der Corona-Pandemie. Schon 2019 hatten EKD und Bischofskonferenz die „Freiburger Studie“ vorgestellt, die von einer Halbierung der Mitgliederzahlen bis zum Jahr 2060 ausgeht. Schon deswegen hat Kühnbaum-Schmidt Recht, wenn sie nun über alternative Finanzierungsmodelle nachdenken möchte. Vor der Synode nannte die Bischöfin einige Beispiele, über die es sich nachzudenken lohnt – so eine Kultursteuer nach italienischem Vorbild. Dort müssen alle Bürger 0,8 Prozent ihrer Lohn- oder Einkommenssteuer als Kultursteuer entrichten – aber jeder kann bestimmen, ob dieses Geld an die Kirche oder eine andere kulturelle oder karitative Einrichtung gehen soll.

Sicher, die Bischöfin bohrt das ganz große Brett. Eine Reform der Kirchensteuer muss ja auf der Bundesebene geschehen. Und auch die Katholiken müssten natürlich mit an Bord geholt werden. Doch es ist wichtig und richtig, dass Kristina Kühnbaum-Schmidt diese Debatte jetzt startet.