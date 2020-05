Richtig oder falsch?

Avatar_shz von Holger Loose

06. Mai 2020, 19:14 Uhr

PRO

Ja, es ist wieder mal der Fußball, der eine Sonderstellung einnimmt und für den die Politik eine Extrawurst aufs Rost legt. Und ja, der Neustart für die Profikicker birgt einige Gefahren. Trotzdem bin ich froh, dass der Ball wieder zurück ins Spiel kommt. Nach den langen Corona-Wochen und unzähligen Talkshows und Sondersendungen mit den Top-Virologen wie Drosten, Kekule und Co. tut ein wenig Abwechslung einfach nur gut – und wer kommt dafür eher infrage als König Fußball. Dabei geht es beileibe nicht nur um die Millionäre in kurzen Hosen, jeder Profi-Fußballclub ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, an dem zahlreiche Arbeitsplätze hängen.

Die DFL hat zudem ein hat Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet, das sogar außerhalb des Fußballs Anerkennung findet und bei Gelingen als Blaupause für andere Sportarten gelten könnte. Wenn nun auch noch die Profis mit der gebotenen Demut statt mit Überheblichkeit auf den Platz zurückkehren, dann kann der Fußball seinen Beitrag dazu leisten, etwas leichter durch die schwere Zeit zu kommen.

CONTRA

Zugegeben, auch ich würde liebend gern wieder Bundesliga-Fußball sehen. Wenn denn alles in Ordnung wäre. Das ist es aber beileibe nicht. Der Profi-Fußball hat sich eine Sonderrolle verordnet. Über den Weg der Kungelei, zwischen den DFL-Funktionären, den Vereinsbosssen und mehreren Ministerpräsidenten. Erstaunlich, dass sich nun auch noch die Kanzlerin hat einlullen lassen. Von Bayern-Chef Rummenigge und seinem Dortmunder Kollegen Watzke. Wie auch von DFL-Boss Seifert, der noch zu Beginn von Corona überaus abgehoben die Politik wissen lässt, dass - komme was da wolle - die Saison Mitte Mai abgeschlossen sein müsse. Als ihm die Aussichtslosigkeit klar wird, folgt Druck: Wenn keine Spiele, dann eben Pleiten. Die DFL werde den Fußball in Zukunft verändern, posaunt Seifert. „Bodenhaftung“, heißt das Zauberwort. Und was ist passiert? Ein nicht ganz fertig gewordener Hertha-Profi verstößt gegen alle Auflagen, Bayern (Sane), der BVB und das finanziell marode Schalke werfen bereits wieder mit den Millionen nur so um sich und kaufen teuer ein. Eine Lügen-Liga.