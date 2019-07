DLRG: vom 11. Juni bis 5. September unterwegs : Rettungstour per Fahrrad

DLRG-Mitglieder aus Baden-Württemberg besuchen alle Wachen an Nord- und Ostsee – jetzt waren sie in Weidefeld.

von Rebecca Nordmann

10. Juli 2019, 08:23 Uhr

Kappeln | 86 Rettungswachen mit dem Fahrrad ansteuern – das ist das Ziel, das sich Vanessa Roth und Stefan Reich auferlegt haben. Seit dem 11. Juni sind die beiden DLRG-Mitglieder aus Baden-Württemberg unterwegs, am Sonntag sind sie in Weidefeld angekommen, haben sich dann auf den Weg nach Damp gemacht. Am 5. September wollen sie ihre letzte Station erreichen: die Insel Usedom.

23 DLRG-Wachen an der Nordsee plus 63 DLRG-Wachen an der Ostsee ergeben zusammen 1600 Kilometer – das ist die Rechnung, die Vanessa Roth und Stefan Reich aufgemacht haben. Die beiden kommen aus Karlsruhe, haben sich dort in den Zug gesetzt, um schließlich von der ostfriesischen Insel Borkum aus ihre besondere Radtour zu beginnen. Stefan Reich, seit über 20 Jahren DLRG-Mitglied, erinnert sich, wie die Idee zustande kam. „Wir haben uns gefragt, ob es eigentlich jemanden gibt, der schon mal auf allen DLRG-Wachen Dienst gemacht hat“, sagt der 30-Jährige. Gab es nicht, wird es vermutlich auch nie geben – aber was wäre denn, wenn sich zumindest mal jemand daran machen würde, alle Wachen zu besuchen?

Eben das haben Reich, der gerade in Physik promoviert wurde, und Vanessa Roth, mit frischem Masterabschluss in Elektrotechnik, nun vor. Dazu müssen sie durchschnittlich 20 Kilometer am Tag auf dem Fahrrad mit je 25 Kilo Gepäck zurücklegen. Roth sagt: „An der Nordseeküste waren es auch schon mal 70 Kilometer. Dort liegen die Wachen weiter auseinander als an der Ostsee.“ Diesen Satz spricht die 24-Jährige, nach eigenen Worten DLRG-Mitglied seit sie denken kann, mit der Weidefelder Wache im Blick und der Schönhagener Wache im Rücken – „dorthin haben wir fünf Minuten gebraucht“, sagt sie und lacht. Trotzdem werden sie ihr Ziel wohl knapp verfehlen: An der Nordsee hatten einige Wachen noch geschlossen, sodass sie auf Usedom vermutlich hinter 82 Wachen einen Haken setzen können.

In jeder Wache wollen die beiden einmal übernachten und mit anpacken, wenn es nötig ist. In Weidefeld etwa haben sie dabei geholfen, die neue mobile Rettungsstation aufzubauen und herzurichten. Und sie haben am Ende ihrer Reise einen ganz guten Überblick über Ausstattung und Herausforderungen der einzelnen Wachen. Was ihnen am Weidefelder Strand gut gefällt? „Nord- und Ostsee ist schon beides schön“, sagt Roth. „Aber an der Ostsee bleibt wenigstens das Wasser da.“

Vom Weidefelder DLRG-Team mit Wachleiter Holger Wüste, Andreas Kaup, Kilian Knipping und Hugo Schaeper fühlten sie die beiden Badener jedenfalls schnell gut aufgenommen. Stefan Reich sagt: „Das ist das Schöne an der DLRG: Selbst wenn du die Mannschaft nicht kennst, weißt du, dass ihr etwas gemeinsam habt.“ Vanessa Roth nennt das „ein sinnvolles Hobby“. Andere nennen es Lebensrettung.