Rettung für die Kuh auf dem Dach

von Julia Voigt

24. August 2018, 17:28 Uhr

Was macht denn die Kuh auf dem Dach? Anwohner hatten das Tier dort in der Nacht gefunden, in dem Ort Morsbach in Nordrhein-Westfalen. Die Kuh war zuvor durch ein Loch im Zaun von ihrer Weide gelaufen. Sie ging einen Hang hinunter und landete so auf dem Dach einer Halle, die am Hang steht. Dort brach die Kuh aber ein und blieb stecken.

Die Anwohner alarmierten die Polizei und mithilfe eines Krans, der Feuerwehr und einem Tierarzt wurde die Kuh gerettet.