Respektrente : Respekt für die Partei der Dichter

Die Gesellschaft für deutsche Sprache wählt den SPD-Terminus Respektrente zum Wort des Jahres.

von Martin Schulte

30. November 2019, 15:26 Uhr

Da sage noch mal einer, die Volksparteien – oder was von ihnen übrig ist – könnten nicht mit den sozialen Medien umgehen. Das „Wort des Jahres“ war am Freitag gerade einmal 17 Minuten alt, da twitterte die SPD-Bundestagsfraktion: „#Respektrente ist nicht nur #WortdesJahres, sondern auch ein sozialpolitischer Meilenstein. Danke, @hubertus_heil!“.

@hubertus_heil hatte nämlich als @arbeitsminister die Einführung der Grundrente nicht nur wesentlich mit vorangetrieben, sondern auch während der monatelangen Diskussionen über Sinn und Unsinn dieses sozialpolitischen Instruments noch jenen prosaischen Satz formuliert, der den Sozialdemokraten die Auszeichnung „Wort des Jahres“ beschert hat: „Nennen Sie es ruhig Respektrente.“

Solche kreativen Wortneuschöpfungen sind hoch geschätzte Beiträge im Wettbewerb der „Gesellschaft für deutsche Sprache“, die seit 1971 das Wort des Jahres kürt. In diesem Fall befand die Jury, dass die #Respektrente die besondere Fähigkeit der deutschen Sprache belege, durch Zusammenlegung immer neue Wörter zu bilden. Das stimmt und das ist auch @gutso.

Schaut man sich die Gewinner der Vorjahre an, fallen zwei Dinge auf: Das Wort des Jahres ist fast immer politisch, und nicht immer waren die sprachlichen Neuschöpfungen so gelungen wie in diesem Jahr: Das „Jamaika-Aus“ des Jahres 2017 ist schon nicht besonders lyrisch, die „GroKo“ von 2013 ein echtes Desaster. Das Wort natürlich, nicht die Koalition.

Auf diese GroKo übrigens hat die SPD jetzt eingezahlt, mit ihrer Respektrente, aber auch mit ihrer Bereitschaft zu regieren. So wird die Respektrente im mehrfachen Sinn zum innerparteilichen Solidaritätszuschlag und wirkt wie Balsam auf die koalitionsgeplagte Sozialdemokraten-Seele. Ob das am Ende für die Grundsicherung als Volkspartei reicht, wird die Zukunft zeigen.

Von den mageren 14 Prozent Rendite aus dem Bündnis mit den Christdemokraten, die ihnen derzeit prognostiziert werden, wird die altehrwürdige Partei künftig kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber so ergeht es leider vielen Dichtern, nicht nur den sozialdemokratischen – von Ruhm und Anerkennung allein kann der Mensch nicht leben.



Unterschätzter Drittplatzierter





Überraschungen finden sich auf den weiteren Plätzen der „Wort des Jahres“-Liste. Das zweitplatzierte „Rollerchaos“ feiert dort einen unerwarteten Außenseiter-Erfolg, obwohl es doch eher belanglos wirkt im Vergleich zum „Fridays for Future“ -Begriff auf Rang drei. Dieser Anglizismus, der die weltweiten Demonstrationen für den Klimaschutz zusammenfasst, ist für die Germanisten aller Volksparteien bekanntlich in Klang wie Anliegen überaus unangenehm. Aber die Bedeutung dieser Bewegung, die gestern wieder den Verkehr in vielen deutschen Städten lahmgelegt hat, wird mit dieser Platzierung doch deutlich unterbewertet. Und „Freitage für die Zukunft“ klingt zwar nach einem #Respekt_volleren Umgang mit der deutschen Sprache, aber der Schmiss der Alliteration geht dabei natürlich gänzlich flöten. Da müssen die Jungen wohl noch ein bisschen an ihrem Debatten-Beitrag feilen, während die älteren Generationen schon einmal ihre #Respektrente genießen dürfen.

Die SPD kann derweil als frisch gekürtes rhetorisches Leitmedium der GroKo ein paar neue aussichtsreiche Wortpaare in die Welt setzen – immerhin wird heute die neue #Doppelspitze bekanntgegeben. Dann gehen @Scholz_Geywitz oder @Esken_Walter-Borjans ins Rennen für die „Doppel- und Dreifachnamen des Jahres 2020“. Mindestens.