Rekordbeteiligung und eine Überraschung

von Holger Petersen

20. Juni 2019, 14:32 Uhr

Jübek | Die Bedingungen und die Beteiligung stimmten beim Turnier mit Landesmeisterschaft des Reit- und Fahrvereins Obere Arlau, das im Jübeker Sandbahnstadion stattfand. 103 Gespanne gingen an den Start – so viele wie nie zuvor. Das gute Wetter lockte viele Zuschauer an. Jürgen Johannsen (Einspänner Pferde) und Jan Tödt (Zweispänner Pferde) verteidigten ihre Landesmeister-Titel. Im Pony-Einspänner war Thyra Nietz nicht zu schlagen, im Zweispänner siegte Christian Schucht.

Absolut bemerkenswert war die Leistung des neunjährigen Marvin Schildt, der mit dem Pony-Zweispänner Klasse A sein erstes Turnier überhaupt fuhr und sensationell die Dressur-Prüfung gewann.