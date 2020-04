Antworten aus dem Video-Chat : Reisebuchungen in Corona-Zeiten: Das sagen die Experten

Gutscheinregelung, Stornierungen, Versicherungen: Reise-Faustregeln aus einem Video-Chat auf shz.de.

von Frank Jung

24. April 2020, 20:45 Uhr

Normalerweise freuen sich die Menschen, je näher ein Ferientrip rückt. In Corona-Zeiten mehren sich die Sorgenfalten mit jedem Tag Richtung Sommersaison: Zu Zweifeln, ob ein Urlaub überhaupt stattfinden kann, gesellt sich die Sorge, auf Kosten ohne Gegenleistung sitzen zu bleiben. Wie stark das Thema bewegt, zeigt die große Resonanz auf eine Beratungsaktion des sh:z: Weit über 100 Leser und Nutzer unserer Internet-Seite haben sich mit Fragen bei einer Expertenrunde gemeldet. Im Live-Videochat auf shz.de lieferte sie Antworten.

Weiterlesen: Reisebuchung in Corona-Zeiten: Experten klären im Videochat auf

Dabei waren Lucyna Reh und Julia Buchweitz, Juristinnen der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein in Kiel, und Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands in Berlin. Der Reiseverband ist die Dachorganisation von Reisebüros und Reiseveranstaltern. Bei aller Vielfalt der Ziele – zahlreiche Reisekunden stehen vor ähnlichen Problemen.

Deshalb hier ein Überblick über Faustregeln, die sich aus den Ratschlägen während des 75-Minuten-Chats ableiten lassen:

Der Reiseveranstalter bietet statt der Erstattung des Preises einen Gutschein für später an. Muss ich den akzeptieren?

Lucyna Reh: Wenn ich die Reise zu einem späteren Zeitpunkt möchte und ich es mir leisten kann, auf das Geld aktuell zu verzichten, spricht nichts gegen einen Gutschein. Geltendes Recht ist er in Deutschland aber nicht – auch wenn die Reiseveranstalter dies in der Regel suggerieren.

Torsten Schäfer: Wir gehen davon aus, dass es auch in Deutschland eine verpflichtende Gutscheinregelung geben wird. Die Bundesregierung hat am 4. April beschlossen, dass sie kommen soll, die meisten EU-Staaten haben sie schon.

Was spricht aus Sicht der Verbraucher gegen eine Gutscheinregelung?

Lucyna Reh: Für Menschen, die wegen Kurzarbeit oder Verlust des Arbeitsplatzes ihr Geld anderweitig brauchen, ist das keine Hilfe. Und auch nicht für alte Menschen, die davon ausgehen, dass sie in den nächsten Jahren eher nicht werden reisen können.

Weiterlesen: Gutscheine statt Rückzahlung: Was Reisende jetzt wissen müssen

Womit wirbt die Reisebranche für Gutscheine?

Torsten Schäfer: Wenn man nicht auf Gutscheine setzt, ziehen so viele Kunden durch Erstattung von Reisekosten Geld aus dem System ab, dass immer mehr Veranstalter in die Insolvenz rutschen. Damit ist den Kunden auch nicht geholfen, weil sie dann das Geld nicht ausgezahlt bekommen.

Mein Reisetermin ins europäische Ausland liegt zwar nach dem derzeitigen Ende der weltweiten Reisewarnung am 3. Mai, aber doch immerhin schon Anfang Juni. Muss ich die letzte noch ausstehende Anzahlung jetzt leisten – obwohl doch längst nicht sicher erscheint, ob eine Reise dann möglich ist?

Julia Buchweitz: So verständlich die Zweifel sind – die letzte Rate ist fällig, weil man rechtlich derzeit davon ausgehen muss, dass die Fahrt mangels Reisewarnung für das Datum stattfinden kann. Aber: Wenn die Reisewarnung später so lange erweitert werden sollte, kann der Betroffene nach noch aktueller Rechtslage den vollen Reisepreis zurückverlangen.

Bis zu meiner Reise ist es noch etwas hin. Wovon mache ich abhängig, ob ich storniere oder erstmal abwarte?

Lucyna Reh: Wenn man sich jetzt schon sicher ist, dass man angesichts der Weltlage auf keinen Fall Freude an der Reise haben wird, im Zweifel jetzt stornieren, weil die Stornogebühren dann geringer ausfallen. Möchte man aber auf jeden Fall verreisen, würde ich abwarten. Sollte es dann zum Reisetermin auf Grund von Reisewarnungen oder Einreiseverboten tatsächlich noch immer unmöglich sein zu fahren, werden nach unserer Ansicht keine Stornogebühren fällig.

Ich schicke mehrfach Mails und hänge Ewigkeiten in Warteschleifen am Telefon – warum erreiche ich meinen Reiseanbieter nicht?

Torsten Schäfer: Viele sind gerade jetzt nicht mehr in voller Personalstärke da, weil ihre Existenz gefährdet ist. Zahlreiche Beschäftigte sind in Kurzarbeit oder entlassen, Reisebüros mussten für den physischen Kontakt in den vergangenen Wochen schließen.

Kann man auch zu früh statt zu spät stornieren? Ich hatte von Mitte bis Ende April eine Pauschalreise gebucht, sie aber schon am 1. März abgeblasen. Der Veranstalter weigert sich, mir meine Anzahlung zu erstatten.

Lucyna Reh: Solche Fälle sind bisher rechtlich nicht geregelt. Sie werden deshalb früher oder später von Gerichten entschieden werden müssen.

Ich bin bereits 69 Jahre alt und Diabetikerin. Gelten für mich weniger strenge Regeln, wenn ich stornieren will?

Julia Buchweitz: Man kann zwar versuchen zu argumentieren, dass einem die Reise unzumutbar sei, aber ich halte die Erfolgsaussichten für gering. Letztendlich muss man immer damit rechnen, dass man auf einer Reise erkranken könnte.

Erhöht eine Reiserücktrittsversicherung die Chancen zu stornieren?

Torsten Schäfer: Nein, Angst vor einer Reise zu haben oder eine Risikogruppe zu gehören, sind keine Fälle, in denen die Rücktrittsversicherung greift. Sie tritt nur ein, wenn ich vor Antritt der Reise erkranke.

Mein Ferienwohnungsvermieter bietet mir an, meine Buchung für Ende Juni um ein paar Monate zu verschieben. Wenn er aber bis dahin insolvent sein sollte, was ist dann mit meinem Geld? Denn ich habe jetzt schon alles bezahlt.

Julia Buchweitz: Im Zweifel wäre das Geld leicht weg. Es befände sich dann in der Insolvenzmasse. Sie könnten ihre Forderungen nur in der Insolvenztabelle anmelden.

Ich habe über ein Online-Portal Flug und Unterkunft gebucht. Wegen der weltweiten Reisewarnung kann ich nicht fahren. Muss mir das Portal mein Geld zurückzahlen oder der Anbieter des Quartiers und die Fluggesellschaft?

Lucyna Reh: Wir erleben ganz häufig, dass beide Seiten jeweils behaupten, der jeweils andere sei zuständig. Leider lässt sich das nicht pauschal beantworten. Es kommt drauf an, mit wem sie wirklich den Vertrag über welche Leistung abgeschlossen haben. Das hängt oft vom Kleingedruckten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Am einfachsten hat man es mit einer Pauschalreise. Da gibt es einen Anspruch auf Erstattung des vollen Preises innerhalb von 14 Tagen .

Was mache ich, wenn ich vom Reiseveranstalter auf meine Forderungen hin überhaupt nichts höre?

Lucyna Reh: Sich nicht ausschließlich auf den Mail-Verkehr verlassen. Am besten per Einschreiben seine Ansprüche anmelden und eine Frist setzen, gut dafür sind 14 Tage. Sonst passiert im Zweifel gar nichts. Man kann dazu Musterschreiben von unserer Internetseite herunterladen. Wenn sich dann immer noch keine Lösung abzeichnet und jemand gar nicht auf sein Geld verzichten kann, rate ich als Alternative zu einer Klage zum gerichtlichen Mahnverfahren. Das ist schneller und günstiger. Es beginnt mit 32 Euro für Forderungen bis etwa 1000 Euro. Es lässt sich telefonisch und schriftlich in die Wege leiten.

Julia Buchweitz: Eine andere Anlaufstelle ist die Schlichtungsstelle für Öffentlichen Personenverkehr. Ob Streit um Flug-, Bahn- oder Bustickets: Sie ist für Verbraucher kostenfrei und tritt mit den Verkehrsunternehmen in Kontakt, um gute Lösungen zu finden. Ein Verfahren dort hemmt die Verjährung, es geht also dadurch nichts an Ansprüchen verloren.