Reichtum und Staub unter den Betten

09. Oktober 2019, 16:28 Uhr

Überzeugende Beweise fehlen zwar, aber man kann davon ausgehen, dass bereits in der Steinzeit eine bedauerliche Ungleichheit bestand. Manche Höhlenbewohner lebten in mehreren Räumen, andere mussten sich mit einem Zimmer zufrieden geben. Diese Zwei-Klassen-Gesellschaft hat sich leider bis heute erhalten, und gerade sind ein halbes Dutzend Untersuchungen auf den Markt gekommen, die beweisen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Der französische Ökonom Thomas Piketty hat diesen Missstand in einem neuen 1200-Seiten-„Ziegel“ beanstandet. Das hat er zwar schon wiederholt getan, aber die Empörung ist bereits jetzt so heftig als seien seine Erkenntnisse nagelneu. Aus der Zahlenflut sei nur eine eindrucksvolle Statistik genannt: Ein Prozent der reichsten Deutschen besitzt so viel wie drei Viertel der Bevölkerung. Es empfiehlt sich, die Zahlen mit Misstrauen zu betrachten. Das gilt besonders für Behauptungen, „unter den Betten“ der Deutschen lagerten mehrere Billionen Euro. Eine Überprüfung bringt meistens nur viel Staub ans Licht.