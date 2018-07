Reibe-Debüt schon am Sonnabend

von Johannes Speckner

Einen Tag früher als zunächst geplant findet das erste Punktspiel der 1. Fußball-Herren des FC Union Tornesch in der Landesliga-Saison 2018/2019 statt. Die Tornescher gastieren bereits am Sonnabend, 26. Juli, beim Oberliga-Absteiger FC Türkiye. Ab 15 Uhr rollt der Ball an der Georg-Wilhelm-Straße in Hamburg-Wilhelmsburg. Dann gibt Thorben Reibe nicht nur sein Punktspiel-Debüt als Union-Trainer, sondern er trifft auch auf seinen früheren Lehrmeister Michael Fischer, der ihn lange Jahre beim VfL Pinneberg trainierte, ehe Reibe ihn im Januar 2016 beerbte. Der in Appen lebende Fischer ist seit Jahresbeginn Türkiye-Trainer.