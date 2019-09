Regionalzuschlag für Lehrer ab Februar

von Margret Kiosz

03. September 2019, 14:56 Uhr

Kiel | Zum Schuljahresstart hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) einen Regionalzuschlag für Junglehrer angekündigt, um diese in unterversorgte Regionen Schleswig-Holsteins zu locken. Jetzt gibt Prien Details bekannt. Demnach soll ab Februar 2020 ein Zuschlag von 250 Euro pro Monat an ausgesuchten Grundschulen und Förderzentren in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Segeberg und Herzogtum Lauenburg gezahlt werden. „Es geht darum auszuprobieren, ob finanzielle Anreize eine Wirkung haben“, hatte die Ministerin den Modellversuch begründet.

Der Extra-Obolus sei mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) fest für das kommende Haushaltsjahr vereinbart. Gelten soll der „Regionalzuschlag“ für zunächst 66 Lehrer im Vorbereitungsdienst „Ich hoffe auf viele Bewerbungen bis zum 29. September“, so Prien. Kriterien für die Auswahl der Kreise sind die Bewerberzahlen der vergangenen Jahre, die traditionell an der Westküste eher schlecht sind. „Uns geht es mit dem neuen Instrument darum, Berufseinsteiger möglichst dauerhaft in die weniger beliebten Regionen zu holen“, so Prien. Allerdings gibt es die Zulage – sie beläuft sich während des eineinhalbjährigen Referendariats auf immerhin 4500 Euro – nur wenn sich die Junglehrer verpflichten, nach der Prüfung mindestens fünf Jahre in dem jeweiligen Kreis zu bleiben. Ansonsten müssten sie den Zuschlag zurückzahlen.

Während die Gewerkschaft GEW Zweifel daran hat, dass der von Prien erhoffte „Klebeeffekt“ wirklich hilft, kommt Zustimmung von den Landtagsfraktionen. „Es ist gut, neue Wege bei der Gewinnung von Lehrkräften zu gehen“, meint Ines Strehlau von den Grünen. „Wir müssen gemeinsam beobachten, ob diese Zulage zum gewünschten Erfolg führt oder ob mit dem Stopfen einer Lücke lediglich eine neue anderswo gerissen wird“, rät der SPD-Politiker Martin Habersaat. Ein bisschen überrasche ihn jedoch die Auswahl der vier Kreise. „Beispielsweise gibt es nach unserer Kenntnis auch in Nordfriesland Schulen mit gravierendem Fachkräftemangel“. Da müsse mehr Transparenz her.

Die FDP mahnt nicht nur finanzielle Anreize zusetzen. „Es braucht eine hervorragende digitale Infrastruktur, eine verlässliche Ausstattung mit Kita-Plätzen, sanierte Schulgebäude und bezahlbare Immobilien“. Nur alle Faktoren zusammen würden den Fachkräftemangel abmildern, so die Liberale Anita Klahn.