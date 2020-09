Selk : Regen-Rückhaltebecken am Husbarg besorgt Anwohner

Selker Bürger äußern auf einer Einwohnerfragestunde deutliche Kritik.

von Holger Petersen

16. September 2020, 07:24 Uhr

Selk | Einige Anwohner des Husbarges in Selk nutzten die Einwohnerfragestunde der Gemeindevertretung, um ihren Unmut über die neue Entwässerungs-Rigole anzubringen und um Fragen zu stellen. „Haben Sie das Loch am Husbarg gesehen? Wie soll es dort weitergehen?“, wandte sich eine Anwohnerin an Bürgermeister Thilo Kolberg.

„Das große Loch an unserer Straße sieht aus wie eine Schwimmstelle für Enten. Das soll doch nicht so bleiben?“, ergänzte eine weitere Anwohnerin. Eine andere Besucherin machte deutlich, dass dieses Loch unansehnlich sei und möglicherweise eine Gefahr für Kinder darstellen könnte. „Es wohnen hier fünf Kinder. Wie hoch muss denn der Zaun sein, damit die dort nicht rüberklettern?“, sagte sie.

Ebenso bemängelten die Anwohner, dass sie im Vorfeld nicht über die Bauarbeiten informiert worden seien. Diese starteten morgens um 7 Uhr, niemand wurde in Kenntnis gesetzt. „Die Art und Weise, wie das gelaufen ist, fanden wir nicht gut. So ohne Informationen“, sagte eine Anwohnerin.

Der Bürgermeister nahm die Kritik zur Kenntnis, bat den anwesenden Bau-Ingenieur Frank Haase, etwas über den Sachverhalt der Regenwasser-Sickergrube zu berichten. „Befindet sich denn Wasser in der Grube oder war diese nach einem starken Schauer mit Regenwasser gefüllt?“, wollte Haase von den Anwohnern wissen. Diese Frage konnte jedoch nicht beantwortet werden.

Derzeit herrscht Trockenheit im Regen-Sickerbecken, das von den Amtsarbeitern vorsorglich mit einem Flatterband gesichert wurde. Eine Einzäunung des mit Rasen bewachsenen und rund acht Meter langen Areals soll folgen. Sollte die Aufnahme-Kapazität der Rigolen, insbesondere bei starken Regenfällen, erschöpft sein, dient die Grube als Auffang- und Sickerbecken. Doch offensichtlich stört die Anwohner augenscheinlich das Resultat der Maßnahmen. Das Vorgärten-Idyll ist getrübt. Schöner Wohnen sieht anders aus.

Seit vielen Jahren gibt es am Husarg nach Regenfällen Probleme mit der Entwässerung. Zahlreiche Beschwerden von Anwohnern am Moorbarg und Husbarg ließen die Gemeindevertretung handeln. In etlichen öffentlichen Sitzungen wurde das Problem erörtert, ebenso die geplanten Maßnahmen. Einig war man sich, zügig die Bauarbeiten zur Sanierung der Regenentwässerung auf den Weg zu bringen.

Den Einbau von Regen-Rigolen in das Erdreich sollte nun eine Verbesserung der Situation schaffen. Doch offensichtlich bahnt sich an der Sickergrube ein weiteres Problem an. Eine Reihe rund zehn Meter hoher Tannen und deren Wurzelwerk sind vermutlich im Zuge der Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Tannen sind trocken und brüchig geworden – und stellen möglicherweise eine Gefahr für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer dar, teilte eine Anwohnerin mit. Die Gemeindevertretung plant nun einen Ortstermin. Ob die Baumwurzeln ebenso als Ursache für die Verstopfung der Oberflächenentwässerung dienen, das soll nun geprüft werden.