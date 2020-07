Reedereien stechen in See

Branche im Wandel / Neue Angebote trotz Corona / Lokale Anbieter profitieren

29. Juli 2020, 18:58 Uhr

Kiel/Westerland | Ausflüge auf schmucken weißen Schiffen gehören seit Großvaters Zeiten zum festen Ferien-Programm an deutschen Nordseeküsten. Fahren die einen zum Roten Felsen, Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland, so machen die anderen Ausflüge ins Wattenmeer zu den Halligen und Seehundbänken oder besuchen die schönen Inseln Föhr und Amrum. Abends sind aber alle Schiffe wieder im Heimathafen, so war es bisher.



Doch der Reihe nach Seit jeher sind Routen und Häfen zwischen den Reedereien gut verteilt – oben ganz im Norden die Flensburger FRS mit ihrer Fähre Sylt-Römö, dann die Reederei Adler-Schiffe mit ihrer Flotte von Ausflugsschiffen, die Fahrten zwischen Sylt, den Inseln, im Wattenmeer und nach Helgoland anbietet.

Die modernen Autofähren der Wyker Dampfschiffs-Reederei verbinden das Festland vom Hafen Dagebüll mit den Inseln Föhr und Amrum. Außerdem bietet diese Reederei noch Schiffsausflüge von Schlüttsiel nach Hallig Hooge an.

Die Fähre „Pellworm I“ der Neuen Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH bringt Urlauber und Tagestouristen in einer 35-minütigen Überfahrt von Nordstrand zur Insel Pellworm.

Südlich davon die touristische Drehscheibe Büsum mit den Reedereien Cassen Eils und Rahder, und schließlich wieder die FRS, die von Hamburg nach Helgoland mit schnellen Katamaranen fährt.

Branche in Bewegung Im vergangen Jahr begann sich das Karussell jedoch zu drehen, große Veränderungen zeichneten sich in diesem Markt ab. Dabei gelang es dem Westerländer Reeder Sven Paulsen (Adler-Schiffe), wichtige Marktanteile hinzuzugewinnen. Zusammen mit Partnern, mit denen auch der Katamaran „Adler Cat“ im Helgoland-Verkehr betrieben wird, konnte er die Büsumer Rahder-Reederei übernehmen. Zu einem Joint Venture kam es darüber hinaus mit der niedersächsischen Reederei Cassen Eils, mit der jetzt Ausflüge unter dem Namen „Adler & Eils“ ab Büsum angeboten werden. Die Geschäfte laufen trotz Corona-Krise gut. Obwohl nur die Hälfte der Plätze auf den Schiffen zurzeit angeboten werden können, ist die Buchungslage – so Sven Paulsen – erfreulich.

Sorgen macht dem Reeder hauptsächlich der Hafen von Hörnum, der seit Jahren brachliegt. Sven Paulsen: „Wenn die Gemeinde den Hafen endlich vom Bund übernehmen würde und der politische Wille zur Erneuerung des gesamten Umfelds da wäre, könnte in Hörnum ein neuer touristischer Mittelpunkt entstehen.“

Nun der Paukenschlag Während andere Unternehmer nach der Corona-Krise erst einmal ihre Wunden lecken, ergriff Sven Paulsen die Chance und charterte das norwegische Expeditionsschiff „Quest“. Für mehrtägige Expeditionen ab Hamburg ins nordfriesische Wattenmeer – vor der eigenen Haustür. Ohne Smoking, ohne knallende Champagner-Korken und Mitternachtsbuffets.

„Ein Expeditionsschiff in der Nordsee ist ein alter Traum von mir. Ich wollte schon immer gerne Mehrtagesreisen an der Nordseeküste anbieten. Und jetzt hat sich die Chance ergeben, das richtige Schiff für drei Monate zu chartern, weil in Norwegen die Expeditionsfahrten nach Spitzbergen noch nicht wieder laufen“, so Reeder Sven Paulsen. Er erklärt: „Dafür musste erst einmal das richtige Schiff gefunden werden. Im Wattenmeer darf es nicht zu groß sein und zu viel Tiefgang haben – schließlich wollen wir zu den Halligen und Sandbänken fahren. Andererseits muss es aber immer noch genug Tiefgang besitzen, um damit auch bei bewegter See nach Helgoland fahren zu können. Dafür ist die Quest genau das richtige Schiff mit Expeditions-Charakter.“

Keine klassische Kreuzfahrt Im Gegensatz zu klassischen Kreuzfahrten spielen bei den Expeditionen Outdoor-Aktivitäten in der Natur die wichtigste Rolle. Die „Quest“ hat sechs motorisierte Schlauchboote, sogenannte Zodiacs, an Bord, mit denen auch in entlegene Winkel des Wattenmeers gefahren werden kann. Das spezielle Bordprogramm hat der erfahrene Expeditionsleiter Christian Kruse erarbeitet. So werden zum Beispiel auf Helgoland die Kegelrobben-Kolonie zu sehen sein, vor Sylt die Austernbänke und von den Halligen geht es mit den Schlauchbooten zu einer Sandbank, zu der man sonst nicht kommen kann. An Land werden eine Salzmanufaktur besucht, eine Muschelverkostung in Hörnum angeboten.

Ob Expeditionsreisen für die Reederei Adler-Schiffe zum künftigen Geschäftsfeld wird, muss die Zukunft zeigen. Sven Paulsen: „Immerhin haben wir Zigtausend Kunden, die uns seit 70 Jahren kennen und auf die wir bauen. Gerade für diese Gäste machen wir mit der ,Quest’ ein neues Angebot.“

Pläne für die Zukunft Zunächst einmal wird dieses Schiff mit 17 Abfahrten jeweils bis zu 48 Passagieren in diesem Jahr getestet. Für das nächste Jahr ist die größte Frage, ob es der Reederei wieder gelingt, ein geeignetes Schiff zu chartern. Eine Alternative bietet sich aus dem eigenen Bestand: Möglicherweise kann ein vorhandenes Schiff zum Expeditions-Liner ausgebaut werden.

Und dann kann man in der Westerländer Reederei-Zentrale auch über weitergehende Pläne nachdenken. Sven Paulsen: „Es gibt es ja spannende Gebiete in Dänemark mit interessanten Häfen, die man besuchen könnte. Oder denken Sie an das ostfriesische und das holländische Wattenmeer. Das Interesse am Urlaub vor der Haustür ist deutlich gewachsen.“

