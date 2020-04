„Recht auf Stadt“: Corona-Bußgeld benachteiligt Ärmere

von Markus Lorenz

Hamburg | Erstmals wird in Hamburg massive Kritik an der Corona-Politik des Senats laut. Das Initiativennetzwerk „Recht auf Stadt“ lehnt den seit heute gültigen Bußgeldkatalog als sozial ungerecht ab und verlangt mehr Schutz für Arme und Obdachlose. „Nicht das Geld darf darüber entscheiden, wie viel Ausnahmezustand man sich leisten kann“, heißt es in einer Erklärung. Während gut situierte Haushalte „in großen Wohnungen mit Terrassen oder Häusern mit Gärten und gut gefüllten Konten“ wenig von der Krise betroffen seien, wolle der Senat weniger privilegierten Menschen „das Leben noch schwerer machen“.

Für Verstöße gegen die strengen Kontakt- und Ausgehbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie gelten ab sofort teils drastische Strafen. Bei Nichteinhaltung der 1,50 Meter Mindestabstand in der Öffentlichkeit und beim Betreten von Spielplätzen werden 150 Euro fällig. Ungenehmigte Ladenöffnungen kosten 2500 Euro, bei wiederholter Missachtung geht der Strafrahmen bis 25 000 Euro.

Von einer Stadt, die sich als kreative Weltstadt verkaufe, sagte Netzwerk-Sprecherin Christina Zeh, erwarte sie „innovative Ideen fürs Krisenmanagement bei bevorstehenden Frühlingstemperaturen und nicht einen Bußgeld-Katalog“. Das Bündnis fordert die Öffnung von Jugendzentren, um Kinder und Jugendliche aus der häuslichen Isolation zu holen. In ärmeren Stadtteilen mit kleinen Wohnungen belaste das „Stay at home“ die Familien sehr viel stärker als in wohlhabenderen Vierteln. „Maßnahmen dieser Art treffen unter dem Strich nur diejenigen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation sowieso schon schlechter dastehen“, sagte Daniel Schlegel vom Sprecherrat.

Weitere Forderungen von „Recht auf Stadt“ an die Adresse der Hamburger Politik sind ein Sonderfonds zur kräftigen Aufstockung von Löhnen im Pflegebereich, eine stadtweite Mietenpause von sechs Monaten sowie die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in Hotels. Hamburg müsse in den kommenden Monaten alles daransetzen, „sich als wirklich Freie und Solidarische Stadt Hamburg neu zu erfinden“.