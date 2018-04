Razzien: Verdacht auf Bestechung in Sicherheitsbranche

von shz.de

04. April 2018, 17:27 Uhr

Wegen Korruptionsverdachts bei der Erteilung von Zertifikaten für Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe hat die Kieler Staatsanwaltschaft in fünf Bundesländern Durchsuchungen veranlasst. Es laufe ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler gestern. Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden – unter anderem Unterlagen über die Ausstellung von Zertifikaten. Der Hauptbeschuldigte, ein Amtsträger, soll für Geld Sachkundenachweise und Bescheinigungen etwa für die Schlagstock-Ausbildung ausgestellt haben, ohne dass die Empfänger solche Schulungen absolviert haben. Dem zweiten Beschuldigten wird Bestechung vorgeworfen.