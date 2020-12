Rauswurf der Polizeispitze: Hat Grote gelogen?

Avatar_shz von Eckard Gehm

10. Dezember 2020, 21:52 Uhr

Kiel | Warum hat Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) Ende 2017 die Spitze der Landespolizei geschasst? Im Untersuchungsausschuss zur sogenannten „Rocker-Affäre“ begründete Grote das diese Woche so: Man habe nach vielen Gesprächen unterschiedliche Ansichten über die Neuausrichtung des Landespolizei gehabt – und die Führungsriege habe ihn zudem zu einem Kräftemessen herausgefordert.

Nun gibt es Zweifel an dieser Aussage. Der ehemalige Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack (Foto), hat erklärt: „Es gab kein einziges Gespräch über die Ausrichtung der Landespolizei mit Herrn Grote. Das ist vorgeschoben.“

Wie Muhlack im „Schleswig-Holstein-Magazin“ sagte, habe ihn Grote bereits eine Woche bevor die neue Landesregierung ernannt wurde bei einem von Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) vermittelten Termin mit einer irritierenden Ansage überrascht. Unter vier Augen habe Grote das Gespräch auf die Rocker-Affäre gelenkt und erklärt, er denke über personelle Konsequenzen nach. Muhlack sagte, er sei damals „einigermaßen geschockt“ gewesen. „Es war eindeutig für mich erkennbar, dass er die Absicht oder einen Auftrag hatte, an der Spitze der Landespolizei personelle Veränderungen vorzunehmen.“

War also in Wirklichkeit die Rocker-Affäre Grund für die Personalrochade? Grote will das nicht kommentieren. Gegenüber dem ehemaligen Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, war er offenbar gesprächsbereiter. Wie Nommensen in einem Chat im März 2019 berichtete, habe Grote ihm versichert, dass die unterschiedlichen Vorstellungen über die Ausrichtung der Polizei nur „vorgeblich“ für den Rauswurf gewesen seien. Der wahre Grund sei die Rocker-Affäre gewesen.

Zum Konflikt zwischen Grote und der Polizeispitze kam es, als die „Kieler Nachrichten“ fälschlicherweise behaupteten, sie seien von der Polizei bespitzelt worden. Auf Anfrage der Zeitung antwortete das Innenministerium, man habe „keine Erkenntnisse“ dazu. Die Führungsspitze hätte sich ein klares Dementi und mehr Rückendeckung durch den Minister gewünscht. Zwei der drei Beamten boten ihren Rücktritt an, was Grote als „Kräftemessen“ interpretierte, dem er sich nicht ergeben wolle. Absurd: Als Grote kurz nach dem Rauswurf bei einer großen Führungskräfte-Tagung in Leck erklären sollte, worin die Neuausrichtung der Polizei bestehe, soll er keine Antworten gehabt haben. Muhlack erklärte, er habe dem Minister daraufhin Stichpunkte notiert, die Grote dann verlesen konnte.

Gestern sprang Ex-Innenminister Andreas Breitner (SPD) den geschassten Beamten bei, sagte: „Bitter ist, dass im Zuge des medialen und politischen Alarmismus und der Skandalisierung ungerechtfertigte Vorwürfe gegen Führungsbeamte der Landespolizei erhoben wurden. Drei von ihnen sind in ihrem Ruf bis heute massiv geschädigt. Menschen, die sich nichts haben zu schulden kommen lassen, sondern ausschließlich ihre Aufgaben und Pflichten engagiert und kompetent ausgeübt haben.“