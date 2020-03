Virologen empfehlen Spaziergänge – aber nur mit Sicherheitsabstand / Rezepte per Telefon ordern

16. März 2020, 20:07 Uhr

Kiel | Die beste Maßnahme, um dem Coronavirus zu entgehen, ist die Einschränkung aller sozialen Kontakte. Auch die Regierung empfiehlt, soweit es möglich ist, zuhause zu bleiben. Eine staatliche verhängte Ausgangssperre, wie sie aktuell etwa in Italien vorherrscht, scheint in Deutschland jedoch noch kein Thema und wird auch von Virologen nicht empfohlen. „Die Republik in die Bude einsperren, dafür gibt es keine virologische Begründung“, sagte Arzt Alexander Kekulé.

Dauer-Wohnungsinsassen drohe sonst der Psycho-Koller. Der Experte betonte, jeder müsse zwischendurch raus an die frische Luft. Eine Feststellung, der auch sein Kieler Kollege, Professor Helmut Fickenscher, nicht widerspricht. „Gute Luft ist wichtig, und der Aufenthalt im Freien ist kein Problem, solange der Abstand zu anderen Menschen gewahrt wird“, erklärte der UKSH-Infektiologe gestern. So lange sich da keine Gruppen versammeln würden, sondern das im Alleingang oder innerhalb der Familie geschehe, sei das in Ordnung.

Zu Unbekannten gelte allerdings weiterhin: zwei Meter Abstand. „Und da wir schon bei der frischen Luft sind – auch Lüften ist jetzt angesagt, das sollte man auf keinen Fall vergessen“, mahnt Fickenscher. Was ihn erstaunt, ist das sehr unterschiedliche Verhalten der Bevölkerung beim Einkaufen. „Einige halten an den Kassen den erforderlichen Mindestabstand, in anderen Geschäften habe ich erlebt, dass die Leute förmlich aufeinander klebten.“ Nicht aus den Augen geraten dürfe zudem der Schutz der Kassierer. Einige Supermärkte legen inzwischen großen Wert darauf, dass die Kunden ihren Mitarbeitern nicht zu nahe kommen. „Bei anderen fehlt diese Rücksichtnahme, so dass eine Infektion nicht ausgeschlossen ist.“

Für Restaurants hat die Landesregierung rigorose Auflagen beschlossen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Sie müssen die Kontaktdaten ihrer Besucher registrieren, damit diese später ermittelt werden können. Zwischen den Tischen muss mindestens zwei Meter Abstand sein. Zudem hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Urlauber aufgefordert, den Heimweg anzutreten.

Wer ein Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente braucht, soll dies telefonisch beim Arzt anfordern. Wenn vorhanden, sollen Patienten zudem Botendienste ihrer Apotheken annehmen.

Bei der Eindämmung der Pandemie spielt die Haushaltspolitik für Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) eine untergeordnete Rolle. „Die Gesundheit der Bevölkerung muss immer wichtiger sein als die schwarze Null“, sagte Heinold. „In Notsituationen wie dieser kann das Land Schulden machen.“

Zu guter Letzt: Corona Partys , um sich mutwillig anzustecken, sind das Letzte was das Land jetzt braucht, meint das Robert -Koch-Institut.