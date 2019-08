Raserei in der Nordseestraße

Trotz Tempo-30-Schilder sind in dem touristischen Intensivbereich viele Autofahrer zu schnell unterwegs

von Anja Werner

09. August 2019, 13:13 Uhr

dagebüll | Mit Tempo 80 durch die Zone 30 – das bedeutet ein Bußgeld von 600 Euro und ein Fahrverbot für drei Monate. Gemessen und geahndet in der Nordseestraße in Dagebüll. Laut Beschluss der Gemeindevertretung gilt auf dieser Strecke vom Kreisverkehr bis zum Fähranleger seit November vorigen Jahres Tempo 30. „Unser Problem ist - es hält sich niemand daran“, sagt Bürgermeister Kurt Hinrichsen. Niemand ist zwar übertrieben, doch schon wenige Minuten an dem Tempomess-Schild zeigen, dass fast alle Autofahrer mit einem roten und traurigen Smiley auf dem Weg zum Hafen begrüßt werden – weil sie eben zu schnell unterwegs sind.

Doch damit nicht genug. Auf der Nordseestraße mit ihren zahlreichen Zufahrten aus den Wohn- und Ferienhausgebieten gilt zudem die Regel rechts vor links. Auch das beachten die wenigsten. „Besonders die Einheimischen warten – obwohl Vorfahrtberechtigt – an den Einfahrtstraßen“, sagt der Bürgermeister. Und das schon im eigenen Interesse, damit es zu keinen Unfällen kommt. Die Fertigstellung weiterer Ferienhäuser sowie der rasante Anstieg der Übernachtungszahlen sorgen dafür, dass in den Sommermonaten reger Betrieb auf der Nordseestraße herrscht. Zu den Autos kommen zahlreiche Radfahrer, spielende Kinder und Spaziergänger. Wenn sich da die Autofahrer nicht an die Regeln halten – so befürchtet Kurt Hinrichsen – könnte es mehr als Blechschäden geben.

Warum zu schnell gefahren wird, ist ihm ein Rätsel: „Gleich hinter dem Kreisel stehen die Zone-30-Schilder. Und die fehlenden Vorfahrtschilder auf der Nordseestraße zeigen doch auch deutlich, dass hier rechts vor links gilt.“

Abhilfe scheint nur durch weitere Verkehrskontrollen der Polizei möglich. Die jüngste Messung ergab für 69 und 180 kontrollierten Fahrzeugführern ein Bußgeld für deutlich zu schnelles Fahren. Doch diese Lösung hat auch ihre Schattenseite. Denn: „Wir sind stark touristisch geprägt – und wollen unsere Urlauber nicht vergraulen“, sagt Kurt Hinrichsen. Doch eine Rechtfertigung für Raserei sei dies nicht. „Ich möchte daher nochmal ausdrücklich an die Autofahrer appellieren, sich korrekt und verantwortungsvoll in diesem derzeit so stark frequentierten Bereich zu verhalten.“Noch mehr Raser erwartet der Bürgermeister, wenn die Zufahrt zum Hafen nach dem Bau der neuen Stöpe für Autos wieder offen ist. Dann nutzen viele Autofahrer, die von den Fähren kommen, die Nordseestraße als Abkürzung, um schneller aus dem Ort heraus zu kommen als diejenigen, die den ausgewiesenen Weg entlang des Inselparkplatzes wählen.

Dieser bietet seit kurzem neue Tarife für Kurzparker an. „Das ist vielen Tagesgästen noch nicht bewusst“, sagt Kurt Hinrichsen. Diese lauten drei Euro für drei Stunden, vier Euro für bis zu sieben Stunden sowie 7,50 Euro für bis zu 24 Stunden. Vom Inselparkplatz bietet sich ein direkter Weg bis in den Kernbereich von Dagebüll-Hafen. Der Bürgermeister hofft, dass dieses Angebot schon viele Besucher der am Wochenende anstehenden Muscheltage oder auch des Kinderfestes am 24. und 25. August nutzen werden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, doch nun steht fest: Einen Full-Service Badebetrieb wird es in dieser Saison in Dagebüll nicht mehr geben. Die Badestelle an sich ist zwar – wie berichtet – samt Duschen, Sandkiste, Servicehaus und neuer Promenade fertig gestellt, doch eine Freigabe des Gründtrands ist noch immer nicht in Sicht. „Die Grasnarbe ist noch immer nicht fest genug“, begründet Kurt Hinrichsen. Daher können weder Badegäste noch Budenbesitzer sich auf dem Deich ausbreiten. Und auch die Aufstellung von 50 Strandkörben wird auf den kommenden Sommer verschoben werden müssen. Verantwortlich für die Freigabe ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Für die Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb findet Kurt Hinrichsen mit Blick auf die komplexe Kombination von dem Bau des Klimadeichs und der Aufwertung der touristischen Infrastruktur unterm Strich aber lobende Worte, „besonders für die Projektleiterin Tanja Nicolaysen“. So bedauerlich die weitere Verzögerung für Einheimische und Gäste auch sei: Küstenschutz habe nun einmal Vorrang. „Im kommenden Jahr wird dann wirklich alles chic“, sagt Kurt Hinrichsen.