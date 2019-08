Rang 15 bei Deutscher Meisterschaft in Ulm

von Ulrich Schröder

01. August 2019, 15:06 Uhr

Ulm | Sprinter Fynn-Niklas Leibel (LG Flensburg) hat sich bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in guter Form qualifizieren. Als jüngerer Jahrgang in der Altersklasse U 20 hatte er sich trotz hoher Qualifikationsnormen gleich über zwei Distanzen qualifiziert. Am ersten Tag lief er bei hohen Temperaturen von 38 Grad Celsius ein gutes Rennen über die 100 Meter in 11,22 Sekunden. In den acht Vorläufen wurde zwischen starkem Gegen- und Rückenwind alles geboten. Liebel arbeitete sich gegenüber dem Meldeergebnis um gut 20 Plätze nach vorn, verpasste aber die Zwischenläufe.

Am Folgetag standen die 200 Meter auf dem Programm und erneut spielte das Wetter eine Rolle. Nach einem Gewitterguss geriet der Zeitplan ins Rutschen, Wettkämpfe mussten um bis zu zwei Stunden verschoben werden. Der Flensburger ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, lief konstant im Bereich seiner Bestleistung in 22,41 Sekunden auf Rang 15 in Deutschland und verbesserte sich auch hier um zehn Plätze. Trainer Jan Dreier anerkennend: „Diese Leistungen muss man erstmal zum richtigen Zeitpunkt bringen.“

Am Wochenende steht auch für Vereinskameradin Annike Rohlff der Saisonhöhepunkt an. Über 200 Meter wird sie im Berliner Olympiastadion bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen. Die Titelkämpfe der Leichtathleten sind in die große Wettkampf-Serie „Die Finals“ eingebunden – in insgesamt zehn Disziplinen finden nationale Meisterschaften statt.