Räuber würgt 18-Jährigen

von Rieke Beckwermert

04. Juli 2019, 12:27 Uhr

Kiel | In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte einen 18-Jährigen nahe des Hauptbahnhofs brutal überfallen und ausgeraubt. Gegen 2:15 Uhr sei eine Person in der Kaistraße auf ihn zugekommen, habe ihn am Hals gewürgt, an einen Zaun gedrückt und das Handy gestohlen, sagte der 18-Jährige der Polizei. Ein weiterer Täter habe ihm die Geldbörse geklaut. Eine dritte Person habe sich passiv verhalten. Die Gruppe – etwa 16 bis 22 Jahre alt, südländische Erscheinung, sei dann geflüchtet.