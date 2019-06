Fussball-Kolumne : Quoten-Frauen, Wechsel-Spieler, Schüttel-Frost

Auch unsere kickenden Damen holen große Teile der Nation vor den Fernseher.

von Jürgen Muhl

24. Juni 2019, 08:17 Uhr

Hauptsache Fußball: Wird die Frauenfußball-WM nun doch noch zum TV-Quotenbringer? Am Sonnabend sahen sich immerhin 6,5 Millionen Zuschauer im ZDF das Achtelfinale gegen Nigeria an. Eine ziemlich langweilige Fußballvorführung, das Gekicke aber war eine Quote von fast 40 Prozent wert. Wenn Fußball gezeigt wird, drücken die Deutschen die Augen zu und auf den Einschaltknopf – egal, was läuft, ganz gleich, wie mit dem Ball umgegangen wird. Auch unsere kickenden Damen holen große Teile der Nation vor den Fernseher.

Nach dem ungefährdeten Sieg über Nigeria im WM-Achtelfinale haben die DFB-Frauen eine Woche Zeit für die Vorbereitung auf ihren nächsten Gegner. Eine ganze Woche Zeit zwischen zwei Spielen, eben das gibt es nur bei Turnieren mit weiblicher Beteiligung. Erst am Sonnabend spielt die deutsche Elf im Viertelfinale gegen Kanada oder Schweden, die sich heute Abend gegenüberstehen und sich im zeitlichen Nachteil gegenüber der DFB-Auswahl befinden. Der Weltfußballverband Fifa hat auch hier vorgesorgt: Eine Endspielteilnahme Deutschlands würde beste TV-Quoten bringen und daher Sponsoren zu Sonderzahlungen aus ihren Werbeetats bewegen.

Insofern unterscheidet sich der Frauenfußball nicht groß vom männlichen Business mit dem Ball aus Kunststoff, dem es völlig wurscht ist, wer ihn ins Tor befördert – eine Frau oder ein Mann.

Er wollte weg

Unbedingt. Weg aus dem Volkspark, hin zu einem Champions-League-Club. Bislang hat es jedoch nicht geklappt, und Douglas Santos macht erst einmal beim HSV weiter. Der talentierte Brasilianer hat ja noch bis Ende August Zeit, um woanders anzuheuern.

Seit einem Jahr weg ist Luca Waldschmidt. Was ihm gut bekommen ist. Der Nachwuchsmann zeigt Topleistungen beim SC Freiburg und jetzt auch bei der U21-Europameisterschaft. Irgendwie merkwürdig, dass auch er beim HSV sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte.

Wahre Worte

Wieder einmal ist es Uwe Seeler, der die Situation beim Hamburger SV realitätsnah schildert. Die sportlichen Leistungen in der vergangenen Saison haben dem 82-Jährigen schwer zugesetzt: „Bei vielen Spielen bekam ich Schüttelfrost“, sagte Seeler in einem Interview. Aber auch das Umfeld der Mannschaft sieht der einstige Torjäger kritisch. „In der Führung gibt es auch nicht gerade das beste Personal. Und auf der Geschäftsstelle arbeiten ein paar zu viele Angestellte“, sagte Seeler.

Beim Schüttelfrost sollte er allerdings aufpassen. Wie Kanzlerin Angela Merkel, die vor wenigen Tagen damit zu tun hatte. Ihr Rezept: „Viel Wasser trinken.“ Dies als Hinweis an den Biertrinker Uwe Seeler.