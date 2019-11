Qi Gong für die Wirbelsäule

Avatar_shz von Anja Werner

22. November 2019, 12:30 Uhr

niebüll | „Chan Mi Gong - Wirbelsäulen Qi Gong für Frauen“ lautet der Name des Kurses, den die Familienbildungsstätte ab Montag anbietet. Durch sanfte kontinuierliche Schwingungen der Wirbelsäule werden Becken und Sakralbereich fließend bewegt. Das Körperbewusstsein wird verbessert, Rücken-, Nacken-, Kopf- und Migräneschmerzen können verschwinden. Start am 25. November, insgesamt drei Mal von 16.30 bis 17.30 Uhr, Gebühr: 16,50 Euro,

Anmeldung an die Ev. FBS Niebüll, Tel. 04661/ 9014110 oder evfbs@dw-suedtondern.de