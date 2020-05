Prozess um gefesselte Studentin: „Ich dachte, ich müsste sterben“

Avatar_shz von Eckard Gehm

15. Mai 2020, 15:28 Uhr

Lübeck | Sie wurde verschleppt und vergewaltigt, dann gefesselt und geknebelt an einem Knick zurückgelassen. Im Prozess gegen Gemüseausfahrer Aziz G. (43) wegen versuchten Mordes hat gestern das Opfer vor dem Lübecker Landgericht sein Martyrium geschildert.

Medizinstudentin Antonia K. (21), die auch Nebenklägerin ist, sagte: „Es sind nur Bruchstücke, die ich erinnere. Etwa, dass ich in einem fahrenden Transporter aufwachte. Ich habe geschrien und von innen an die Wände geschlagen, um mich bemerkbar zu machen.“

Die Studentin hatte am Abend des 11. Oktober mit Freunden eine Erstsemester-Party in der Lübecker „Gollan-Werft“ gefeiert. Man habe getanzt und „ziemlich viel getrunken“. Als eine gute Freundin sich verabschiedete, blieb Antonia K. ohne Schlüssel und Portemonnaie zurück.

Auf dem Heimweg soll Aziz G. auf sie aufmerksam geworden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die stark angetrunkene Studentin in seinen Firmentransporter gezerrt und sie zunächst in seine Gartenlaube gebracht zu haben. In ihrer über zweistündigen Vernehmung berichtete Antonia K., dass der Tatverdächtige sie ins Gesicht geschlagen und vergewaltigt habe, wobei sei „auf allen Vieren“ auf dem Boden lag.

Richtig wieder zu sich gekommen sei sie erst in der Feldmark bei Mönkhagen (Kreis Stormarn). „Ich habe nach einiger Zeit realisiert, dass ich an Händen und Füßen gefesselt war und das ganz viel Stoff als Knebel in meinem Mund steckte.“ Die Studentin, die kaum Luft bekam, beschrieb ihre Todesangst: „Ich lag mutterseelenallein in der Wildnis und dachte, ich würde sterben.“

Gegen 7 Uhr morgens entdeckte ein Angler, der auf dem Weg zur Ostsee eine Punkelpause machte, die Gefesselte, befreite sie. Der Prozess wird fortgesetzt.