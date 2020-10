Protest gegen die Maskenpflicht an Grundschulen

von Cornelia Sprenger

30. Oktober 2020, 14:53 Uhr

Kreis Pinneberg | Seit Montag gilt im Kreis Pinneberg auch in Grundschulen die Maskenpflicht im Unterricht. Direkt am ersten Tag hatte das zu Unruhe unter den Eltern geführt. Unter anderem soll eine Lehrerin den Kindern ihrer Klasse verboten haben, in der Schule zu essen und zu trinken, um die Maske nicht abnehmen zu müssen (wir berichteten). Eine Gruppe von Eltern und Lehrern aus dem Kreis Pinneberg hat außerdem im Internet eine Unterschriftenaktion gegen die Maskenpflicht in Grundschulen gestartet. Diese wurde bislang von 800 Personen unterschrieben. Das Hauptargument: Die Masken beeinträchtigten die Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen. Aussprache und Verständlichkeit würden durch die Masken beeinträchtigt.

Schulrat Dirk Janssen machte jetzt gegenüber unserer Zeitung deutlich, dass Essen und Trinken in Schulen und trotz der Maskenpflicht „selbstverständlich weiterhin erlaubt“ sei. Analog zur Verordnung des Landes Schleswig-Holstein dürfe die Maske abgenommen werden, sobald ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt werden kann – insbesondere auf dem Schulhof oder in der Mensa. Individuelle Lösungen müssten die Schulen finden, wenn es um die Einhaltung des Abstands etwa bei der gemeinsamen Frühstückspause im Klassenraum gehe. „Auch dort finden sich Wege – etwa, indem die Schüler draußen frühstücken, solange es das Wetter zulässt, oder indem die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wird“, erklärte der Schulrat.