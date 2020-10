Professionalisierung bei HaPi

Volleyball: Drittligist Halstenbek-Pinneberg trainiert nun viermal pro Woche / Coach Klieme gibt den Klassenerhalt als Saisonziel aus

Avatar_shz von Johannes Speckner

10. Oktober 2020, 15:00 Uhr

Pinneberg/Halstenbek | „Keinen Ärger, aber auch keinen Applaus“ bekam Sven Klieme von seiner Frau, als er beschloss, den Trainingsumfang mit den Drittliga-Volleyballern der VG Halstenbek-Pinneberg von zwei auf vier Einheiten pro Woche zu erhöhen. Diese Maßnahme begründete der Coach mit den „Lehren, die aus der vergangenen Saison gezogen und Strukturen, die verändert worden“ seien. Zur Erinnerung: Im April hatte das HaPi-Team den Klassenerhalt vor allem dem Corona-bedingten Abbruch zu verdanken, da es den Drittliga-Verbleib sportlich nicht in der eigenen Hand hatte.

„Natürlich sind wir froh, dass wir die Chance auf ein weiteres Jahr in der Dritten Liga bekommen haben – und darüber, dass wir bisher alle gesund geblieben sind“, erklärte Klieme mit Blick auf die Corona-Krise. Bei aller Vorfreude auf die Spielzeit 2020/21 schwinge allerdings auch „eine gewisse Unsicherheit mit“, wie der Coach zugab. Hatten die HaPi-Verantwortlichen zunächst ein Hygiene-Konzept für die Durchführung von Heimspielen ohne Zuschauer erstellt, so dürfen nun nach einem überarbeiteten Plan hundert Zuschauer in der Pinneberger Jahnhalle weilen.

Wer am heutigen Sonnabend, 10. Oktober, ab 20 Uhr in der Arena an der Richard-Köhn-Straße im ersten Saisonspiel gegen den Kieler TV II dabei sein will, muss sich aber nicht nur an das Hygiene-Konzept halten, sondern sich auch vorher mit Angabe seiner Kontaktdaten per E-Mail an tickets@vg-hapi.de anmelden. „Natürlich ist es viel schöner, vor Publikum zu spielen“, so Klieme, der zudem auf den Charme der Heimspielstätte verwies: „Unsere Jahnhalle ist ein Pfund, das für mehrere Punkte in einer Saison gut ist.“

Weil es nach dem Saison-Abbruch im Frühjahr keine sportlichen Absteiger, aber Aufsteiger aus den Regionalligen in die Dritte Liga gab, mussten deren vier Staffeln vergrößert werden. Die Dritte Liga Nord wuchs von zehn auf 13 Mannschaften an. Darunter sind „vier für uns neue Gegner“, so Klieme: Der CV Mitteldeutschland, der sich aus der Zweiten Bundesliga zurückzog, sowie die Neulinge Dessau Volleys, USC Magdeburg und SV Schulzendorf.

Für die Pinneberger, die als eines von zwei verbliebenen Gründungsmitgliedern der in dieser Form seit 2012 bestehenden Dritten Liga sind, hätten so viele neue Kontrahenten „natürlich auch ihren Reiz“, weiß Klieme.

Nach seinem Saisonziel befragt, stellte Klieme schnell klar: „Wir wollen die Klasse halten.“ Dafür müssen die HaPi-Volleyballer drei Teams hinter sich lassen – sprich der zehnte Platz genügt definitiv zum Ligaerhalt. Klieme ist „sehr zuversichtlich“, weil es „gelungen sei, das Team deutlich zu verstärken“. Und dies nicht nur quantitativ, nachdem der Kader in der letzten Saison oft sehr knapp bemessen war, sondern „auch qualitativ“.

Besonders große Hoffnungen setzt Klieme in Rafal Leszczynski, der vom Eimsbütteler TV kam und in Polen auch schon in der Zweiten Liga aktiv war. „Er bringt eine sehr hohe Qualität mit“, lobte Klieme. Mit Janek Meyn (vom Niendorfer TSV) gibt es nun einen zweiten Libero neben Christian Rieck. Paul Müller, der in Hamburg studiert, fand vom Verbandsligisten Flensburg Seahawks den Weg an die Richard-Kölln-Straße. Philipp Ferner fand erst spät den Weg in die Kreisstadt; zuvor war er aus der Region Stuttgart, wo er mit dem ASV Botnang in die Dritte Liga aufgestiegen war, in den hohen Norden gezogen.

Ein Problem ist, dass auch die Neuzugänge für Volleyballspieler kein Gardemaß mitbringen: „Wir sind im Schnitt das kleinste Team der Liga“, weiß Klieme. Immerhin sieben der 15 Kaderspieler sind größer als 1,90 Meter. „Wir können nicht mit unserer Größe auftrumpfen, sondern müssen andere Tricks aus der Kiste holen“, so Klieme, der die Trainingsinhalte verändert hat. So leitet sein Assistent Florian Pünner die Dienstags-Einheiten mit den Schwerpunkten Koordination und Kraft. „Ich bin montags sowie donnerstags dabei und leite die Spielzüge; freitags wechseln wir uns ab“, so Klieme. Zudem machte es sich die Volleyball-Spielgemeinschaft aus Halstenbek und Pinneberg zunutze, dass die Mutter des Zuspielers Tom Wollesen Sportwissenschaften an der Universität lehrt. „Sie hat uns bei der Leistungs- und Kraftdiagnostik unterstützt“, sagte Klieme dankbar. Darüber schrieb Tom Wollesen auch seine Bachelor-Arbeit. Klieme weiß: „Durch die höhere Trainingsintensität haben wir einen großen Sprung nach vorne gemacht.“

Deshalb in der Dritten Liga höhere Ziele anzupeilen, kommt für den Coach aber keinesfalls in Frage: „Da gibt es andere Teams, die zurecht Ambitionen haben“, weiß Klieme, der hierbei vor allem an die TSGE Schöneiche und Mitteldeutschland denkt. Klieme möchte sich stattdessen „in der Dritten Liga etablieren“. Sollten seine HaPi-Herren dafür mit einem Sieg am heutigen Abend gegen den Kieler TV II (20 Uhr) den Grundstein legen, wäre Klieme Applaus von den Rängen definitiv sicher.