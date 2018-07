Praxisteam schlägt Alarm

Überbelastung in Kinderarztpraxis sorgt für Frust bei Team und Eltern / Unterschriftenaktion für Schaffung weiterer Arztstelle

von ina

19. Juli 2018, 14:24 Uhr

Vor fünf Jahren hat die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatzausbildung zur Neonatologin Daniela Leiser die Kinderarztpraxis von Ursula Brodel im Ärztehaus an der Wilhelmstraße übernommen. Die niedergelassene Ärztin und ihr Team betreuten anfangs im Quartal 800 kleine Patienten. Die Zahl hat sich innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es 1517 Kinder.

„Wir arbeiten am Limit. Eltern müssen ein volles Wartezimmer, lange Wartezeiten vor Ort sowie Engpässe bei der Terminvergabe für Vorsorgeuntersuchungen hinnehmen und sind verärgert darüber“, schildert die Medizinerin die Situation. Kinder aus Umlandkommunen werden seit einem Jahr nur noch aufgenommen, wenn Geschwisterkinder bereits Patienten in der Kinderarztpraxis sind. „Tornesch hat in den vergangenen Jahren einen starken Bevölkerungszuwachs mit jungen Familien verzeichnet. Das spüren wir im Praxisalltag. An manchen Tagen im vergangenen Winter hatten wir 120 Kinder zu versorgen. Wir möchten nicht wie am Fließband und in Massenabfertigung arbeiten, sondern uns für jedes Kind und die Eltern, die oft auch Fragen haben, Zeit nehmen“, betont Leiser. Auch auf Facebook debattieren Eltern erhitzt über lange Wartezeiten und problematische Terminvergabe.

Leiser und ihr Team haben indes eine Unterschriftenaktion in ihrer Praxis gestartet. 400 Unterschriften wurden bereits geleistet. Während der Urlaubszeit der Praxis wird die Liste vom 30. Juli bis 20. August in der benachbarten Fasanenapotheke ausliegen. Im Herbst möchte das Praxisteam die Liste an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Schleswig-Holstein weiterleiten und hofft, dass dort der Bedarf für eine weitere Kinderarztstelle gesehen wird. Nach Recherchen unserer Zeitung sieht die Kassenärztliche Vereinigung im Kreis Pinneberg jedoch keine Unterversorgung mit Kinderärzten. Mit 20,5 Kinderarztstellen im Kreis sei eine Versorgungsquote von 170 Prozent gegeben. Zu versorgen sind hier 52 730 Kinder bis 18 Jahre. Die Bedarfsplanung für Schleswig-Holstein erfolgt durch den „Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen“.

Leiser sieht die Bedarfsplanung jedoch nachbesserungswürdig. In den vergangenen vier Jahren hatte sie in den Wintermonaten tageweise eine Kinderärztin angestellt. „Sonst hätte ich es gar nicht geschafft“, sagt Leiser. Diese Bewilligung durch die KV sei nun aber beendet.



Lage nicht im gesamten Kreis angespannt





Die Tornescher Kinderärztin ist mit weiteren vier Kinderarztpraxen der Region in einem Vertretungsverbund, zu dem auch der Elmshorner Kinderarzt Axel Markwardt gehört. Er bestätigt ebenfalls eine gestiegene Beanspruchung der Kinderärzte. Für zugezogene Kinder wurde auch bei ihm ein Aufnahmestopp verhängt. In Elmshorn gibt es drei Kinderarztpraxen. Auch der Uetersener Kinderarzt Eckehard Kühn gehört zu dem Vertretungsverbund. Bei ihm gibt es keinen Aufnahmestopp und längere Wartezeiten nur in der Grippezeit.

Nach Recherchen unserer Zeitung ist es auch für Pinneberger Kinderärzte kein Problem, neue Patienten aufzunehmen. Und auch die vier Kinderärzte der Gemeinschaftspraxis am Wedeler Rosengarten könnten die Patientenströme so lenken, dass keine Überlastung bestehe. Im Moment könnten die Patienen unter allen vier Ärzten frei wählen.

Engpässe mit Terminen für Vorsorgeuntersuchungen und der Aufnahme neuer Patienten gibt es in einer Schenefelder Kinderarztpraxis. Die Gemeinschaftspraxis Seiler und Görges hat nach Auskunft für unsere Zeitung erst wieder im November Termine für Vorsorgeuntersuchungen frei und nimmt nur noch Schenefelder Patienten auf.

Überlastung wie in Tornesch ist auch ein Thema in der Quickborner Kinderarztpraxis Dr. Jörg Benzig. Wer einen Termin möchte, müsse unter Umständen lange warten. Benzig führt die Praxis mit angestellten Kollegen und würde gern einen weiteren Facharzt einstellen. Das scheitere bislang an der KV, die keinen weiteren Sitz bewillige.

„Der Anspruch an uns Kinderärzte ist gestiegen. Untersuchungen und Entwicklungskontrollen sind umfangreicher und Eltern haben mehr Beratungsbedarf als früher“, erläutert Kinderärztin Leiser.