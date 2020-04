„Praxen werden Pleite gehen“

Avatar_shz von Frank Albrecht

21. April 2020, 14:50 Uhr

Zu: „Von Zweiflern, Gießkannen und Grundrechten“ (Ausgabe vom 20. April)

Jeden Morgen, wenn ich die Zeitung aufschlage, bin ich gespannt, ob - vom Mainstream abweichend – etwas veröffentlicht wird, das aufzeigt, dass wir vielleicht doch nicht so 150-prozentig richtig liegen mit unserem, von der Politik so schnell durchgesetzten Shutdown. Ich danke Margret Kiosz für ihren mutigen Kommentar, denn heutzutage ist es nicht selbstverständlich, eine andere Meinung zu den Auswirkungen der Coronakrise zu vertreten. Im Nu werden wir in eine Ecke von verantwortungslosen, respektlosen, eigensüchtigen bis asozialen Kreaturen gestellt. Aber als Sozialarbeiterin möchte ich meine Bedenken äußern und meine große Sorge, dass die Schwächsten der Gesellschaft am Ende wieder die Zeche zahlen müssen – in Form einer erhöhten Mehrwertsteuer, nicht bewilligten Leistungen und Ähnliches.





Danke und Glückwunsch zu dem mutigen Artikel. Auch als gestandener Zahnarzt sehe ich nicht die Notwendigkeit, jeden Berufsstand und jeden ihrer Angehörigen gleichermaßen mit der Gießkanne zu versorgen.

Ich bin auch nicht der Meinung, dass jede außerordentliche Leistung sogleich von Staats wegen einer Sonderhonorierung bedarf. Doch dass Sie leider das abgegriffene Bild vom Zahnarzt mit den drei Porsches in der Garage aufgreifen, entspricht erstens schon lange nicht mehr der Wirklichkeit und entwertet zweitens Ihre Kommentierung aufgrund vordergründiger Polemik, die hier überflüssig ist.

Gratulation zum Artikel! In der Hoffnung, dass Ihre Worte den mündigen Bürger aufrütteln und dieser nicht geneigt ist, weiter dem Herdentrieb von Virologen, Politikern und Massenmedien zu folgen.

Ich hatte von unseren Politikern, z.B. Frau Midyatli, Herrn Kubicki oder Herrn Stegner, etwas mehr Weitsicht erwartet. Wir haben immer noch eine ernste Lage, und da kommen diese Dame und Herren daher und fordern eine deutliche Lockerung der zurzeit gültigen Maßnahmen – haben sie den Ernst der Lage nicht erkannt? Natürlich kann man mit solchen Forderungen Wahlvolk ansprechen – aber wo ist die Verantwortung? Und wie reagieren diese Dame und Herren, falls wir am 4. Mai alles wieder zurückdrehen müssen, weil die Ansteckungswelle dramatisch angestiegen ist? Wissen sie dann wieder alles besser als renommierte Wissenschaftler? Und Frau Kiosz läuft den wenigen Besserwissern hinterher. Da hätte ich etwas mehr Umsicht erwartet.



Vielen Dank für Ihre kluge, ausgewogene Stellungsnahme zur Krise und den Eingriff in unsere Grundrechte. Ein wohltuender Bericht, der mir aus dem Herzen spricht.





Wir gutverdienenden Zahnärzte bekommen im Artikel wieder ordentlich unser Fett ab, wir fahren nicht nur einen sondern gleich zwei bis drei Porsches und werden trotzdem vom Staat „alimentiert“. Sie sollten vielleicht auch mal die Relationen darstellen, auch wenn wir Zahnärzte für die Zuschüsse dankbar sein sollten: die Kassenhonorare werden als 90-prozentiger Vorschuss weitergezahlt, später wird aber nachgerechnet, von dem zuviel gezahlten Geld darf die Praxis 30 Prozent behalten – das ist wie gesagt eine willkommen Hilfe. Da die Kassenhonorare aber ohnehin auch in normalen Zeiten nur 50 Prozent des Umsatzes ausmachen, werden aus 30 ganz schnell weniger als 15 Prozent! Zum dritten Mal: das ist besser als nichts. Reicht das aber? Natürlich nicht! Je nachdem, wie lange die Durststrecke dauert werden Praxen Pleite gehen, keinen Nachfolger finden, zu Ketten zusammengeschlossen.





Auf so einen Bericht habe ich lange gewartet. Endlich mal wahre Worte. Viele Entscheidungen sind sicherlich gut und richtig, aber nur Staatsbedienstete haben keinerlei Einbußen und wehren sich gegen alles. Gerechte Verteilung wäre sinnvoll.





Sie sprechen tatsächlich Probleme an – Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Gerechtigkeit – die viele Menschen beschäftigen. In diesem Zusammenhang äußern Sie auch Pauschalurteile gegenüber Zahnärzten. Sie wissen offensichtlich mehr als ich und alle meine Kollegen. Ich habe bisher keinerlei Kenntnis von irgendwelchen konkreten Hilfsprogrammen oder einem sogenannten Schutzschirm für Zahnärzte. Wie viele Kollegen habe ich Mitarbeiterinnen, die sich um den Fortbestand der Praxis und um ihren Arbeitsplatz große Sorgen machen. Bei Umsatzrückgängen von ca. 50 Prozent wird es für mich und viele Kollegen sehr schnell sehr eng.