Praktiker beklagen Sprachbarrieren in der Grundschule

von kms

06. August 2019, 20:52 Uhr

kiel/berlin | Die Forderung des Unions-Fraktionsvize im Bundestag, Carsten Linnemann, die Einschulung von Migranten-Kindern mit schlechten Deutsch-Kenntnissen zu verschieben, hat auch in Schleswig-Holstein eine Debatte über Sprachbarrieren in der Grundschule losgetreten. „Da gibt es deutliche Probleme“, sagt etwa der Vorsitzende des Landeselternbeirats der Grundschulen, Volker Nötzold.

Gleichwohl weist er den Linnemann-Vorstoß zurück: „Die Klippen beim Spracherwerb wird man nicht los, indem man Menschen nicht zur Schule lässt.“ Nötzold verlangt „mehr Ressourcen, um den Spracherwerb an der Schule zu sichern“. „Keinesfalls“ dürfe das Geld dafür aber „aus dem eigenen Fleisch“, also zu Lasten anderer schulischer Angebote, genommen werden. Unter anderem setzt der Landeselternbeirat auf mehr freiwillige Deutsch-Förderung am Nachmittag – „da gibt es außerhalb des normalen Unterrichts nochmal eine andere, auch spielerische Motivationslage für Kinder, sich zu verständigen“, regt Nötzold an. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (GEW), Bernd Schauer, wirft Linnemann vor mehreren Landtagswahlen in Ostdeutschland „Stimmungsmache auf dem Rücken von Kindern“ vor. Dennoch sieht Schauer „deutlichen Verbesserungsbedarf“ bei der Umsetzung des Förder-Konzepts „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ). Vor allem nach Abschluss der Basiskurse seien die Gruppen oft zu groß und es gebe nicht ausreichend qualifizierte Lehrer. Dirk Meußer, Landesvorsitzender der Interessenvertretung der Lehrkräfte (IVL), findet die Idee einer späteren Einschulung „grundsätzlich überdenkenswert“, sofern für Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen wieder ein Vorschul-System eingeführt würde. Hilfreich wären laut Meußer bereits jetzt Deutsch-Tests vor der Einschulung, um Schüler zielgerichteter DaZ-Klassen zuteilen zu können. Bisher gibt es sie nicht.

In der einjährigen Basisstufe erlangten im letzten Schuljahr 5118 Flüchtlings- und Spätaussiedlerkinder grundlegende Deutsch-Kenntnisse. Sie wurden komplett in separaten Klassen unterrichtet. 17 500 weitere Kinder mit Grundkenntnissen in Deutsch nahmen an der DaZ-Aufbaustufe teil. Dabei gehen die Schüler in reguläre Klassen, erhalten aber zwei bis sechs zusätzliche Deutsch-Stunden pro Woche. In Schleswig-Holstein haben 235 Schulen ein DaZ-Zentrum. 151 davon sind Grundschulen.