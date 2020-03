Prämien für Corona-Belastung

Avatar_shz von Frank Albrecht

24. März 2020, 15:02 Uhr

Berlin | Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) prüft, inwieweit Prämien für Beschäftigte in der Corona-Krise von der Steuer befreit werden können. „Bis zu einem bestimmten Rahmen können wir das wohl machen“, sagte er in „Bild live“. Die Handelskette Rewe kündigte unterdessen Sonderleistungen im Gesamtwert von über 20 Millionen Euro für Mitarbeiter in Deutschland an. Dieser „Danke-Bonus“ soll Beschäftigten in den Märkten sowie in der Logistik bei Rewe und Penny als Guthaben auf ihre Mitarbeiterkarten gebucht werden, sodass er ihnen „praktisch als Netto-Zahlung zugutekommt“, wie ein Konzernsprecher erklärte. „Wir sagen nicht nur Danke für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Ausnahmesituation, sondern wir honorieren ihr Engagement zugleich in finanziell spürbarer Weise“, erklärte er weiter. Es sei „richtig, dass die Arbeitgeber darüber nachdenken“, sagte Scholz und stellte in Aussicht, dass sein Ministerium bei geringen Beträgen eine generelle Steuerbefreiung „zusätzlich möglich machen kann“. Die entsprechenden Regelungen der Finanzämter wären demnach branchenübergreifend.