Popcorn für die Katastrophenstimmung

Massengutfrachter kracht gegen Husumer Sperrwerk – Szenario der großen Ölbekämpfungsübung im Nationalpark Wattenmeer

von

30. Juni 2019, 16:59 Uhr

Husum | Dass so viele Fahrzeugen mit blauen Signallichtern auf dem Deich in der nordfriesischen Kreisstadt unterwegs sind, ist selten. Sehr selten. Glücklicherweise blieben diese am Sonnabend aber durchweg ausgeschaltet. Der Grund: Es handelte sich nur um eine Übung, wenn auch eine große zur Ölbekämpfung. Dabei nahmen in der Husumer Bucht rund 250 Kräfte teil. 21 Einheiten von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Deutschem Roten Kreuz und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft waren im Einsatz. Diese kamen nicht nur aus Nordfriesland, sondern auch aus den Landkreisen Dithmarschen, Pinneberg und Schleswig-Flensburg.

Geleitet wurde die Übung vom Cuxhavener Havariekommando und dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH), der zudem mit fünf Schiffen im Heverstrom nördlich von Eiderstedt das Aufnehmen von Öl auf See übte. Unterstützt wurden die schwimmenden Einheiten von dem bundesweit einzigen Doppelrumpf-Spezialschiff, der „Thor“ mit Heimathafen Wilhelmshaven.

Mehr als 100 Kilogramm Popcorn wurden in den Nationalpark Wattenmeer geschüttet – als naturverträgliche Darstellung für treibendes Öl. Das Szenario: Ein Massengutfrachter hat in der Nacht bei Nebel das Sperrwerk in Husum gerammt. Dabei waren 30 Tonnen Öl ausgetreten, die im Hafen und der Husumer Bucht treiben. Im Husumer Außenhafen wurden an drei Orten Ölsperren ausgelegt, ebenso um den vermeintlichen Havaristen und das Sperrwerk. Spezialgeräte nahmen das Öl von der Wasseroberfläche auf, eine Tiereinsatzgruppe übte – in kompletter Schutzausrüstung – gekleidet das Retten von verölten Vögeln.

„Was ich an technischer Ausstattung und sowohl ehren- als auch hauptamtlichem Engagement gesehen habe, ist einzigartig und bundesweit vorbildlich“, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Seit Fazit: „Wir wissen alle, dass jeden Moment etwas Schlimmes passieren kann – aber ich bin sicher wir können ein ruhiges Gewissen haben, weil wir vorbereitet sind.“