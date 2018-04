Poolparty mit Eiersuche und Wasserlaufen

von shz.de

05. April 2018, 12:30 Uhr

Etwa 400 Kinder feierten bei der großen Oster-Poolparty in der Wedeler Badebucht mit. Das Team von Zephyrus Bäder-Events hatte ein spannendes Animationsprogramm für die Acht- bis Zwölfjährigen auf die Beine gestellt. In zwei großen Kugeln konnten die Mädchen und Jungen auf dem Wasser laufen, auf den schwimmenden Inseln entspannen oder die Laufmatte nutzen. Etwa 200 Ostereier galt es zudem in der Badebucht zu finden. Zum Abschluss wurde auch das Wasser noch gelb gefärbt.