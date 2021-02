Eiszeit in Kappeln : Polizist Rainer Detlefsen warnt vor dem Betreten der Eisflächen

Die Eisflächen locken die Menschen an – doch beim Betreten besteht noch immer Lebensgefahr.

14. Februar 2021, 12:22 Uhr

Kappeln | Klirrend kalte Temperaturen in der Nacht, aber viel Sonne am Tag: Ist ein See zugefroren, sieht es so aus, als könnte man darauf herum laufen. Doch oft kann man nicht sehen, wie dick das Eis ist, und es besteht die Gefahr, dass man einbricht und ertrinkt. Erst ab einer Eisschicht von 15 Zentimeter sollte man die Eisflächen betreten – so heißt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

So richtig viele Flächen zum Schlittschuhlaufen gibt es in Kappeln nicht, deshalb sind natürlich auch die kleinen beliebt. Und die Verlockung scheint groß: Bereits am Montag vergangener Woche musste die Kappelner Polizei zwei Kinder von dem Gewässer südlich der B 201/B 203, zwischen dem Hüholz und Dothmark, vom brüchigen Eis holen. Einige Anwohner hatten sie gesehen und die Beamten alarmiert.

„Ein paar Neugierige gibt es immer“, sagt Rainer Detlefsen, kommissarischer Leiter des Kappelner Polizeireviers. „Wir haben sie ermahnt“, so Detlefsen weiter. Seit rund einer Woche sei die „Torfkuhle“ – so werde der kleine See in Kappeln genannt – mit einer Eisschicht bedeckt.

Auch wenn es in den vergangenen Nächten wieder knackig kalt war: Ab wann man eine Eisfläche gefahrlos betreten kann, sei schwer zu sagen. „Es ist ja nicht so, dass das Ordnungsamt die Dicke der Eisdecke misst und Entwarnung gibt“, erklärt Detlefsen, man müsse beobachten, wie die Temperaturen sich entwickeln. Zurzeit aber rät die Polizei weiterhin dringend vor dem Betreten von Eisflächen im Bereich der innerstädtischen Gewässer ab. „Wir werden ein Auge darauf haben“, sagt der Revierleiter.

Björn Frye, Freiwillige Feuerwehr Kappeln-Innenstadt, hat auch die Salzwiesen, Richtung Grummark, im Auge. „Hier wird gern mal Eishockey gespielt“, erklärt er. Auch der Feuerwehrteich in Olpenitz und der kleine Bauernteich in Mehlby, der zwar klein, aber – wie Frye sagt – immerhin vier Meter tief sei, fallen ihm ein.

Und auch an Rabel denkt er. Ist das nicht außerhalb der Zuständigkeit? „Wir sind mit dem Rettungsboot der Klasse 1, das wir vor zwei Jahren bekommen haben, die einzigen im Umkreis von 15 Kilometern mit der entsprechenden Rettungsausrüstung für kleinere Gewässer“, erklärt er. Auch mit Überlebensanzügen ist die Wehr ausgestattet. Und wo sie dann zu Einsatz müssen, wenn in der Region etwas passiert, entscheide die Leitzentrale. „Dann kann es auch mal das Thorsberger Moor in Süderbrarup werden“,erklärt er.

Gerade hatte es im Januar eine Abschlussübung zur Rettung aus eiskaltem Wasser gegeben. Deshalb ruft auch Frye stellvertretend für die Wehren zur extremen Vorsicht auf. Eltern sollten ihre Kinder darüber unterrichten, was passieren kann und sie niemals allein in der Nähe von Gewässer – mit oder ohne beginnender – Eisschicht lassen. „Viele Eisflächen sind noch nicht tragfähig. Wir warnen ausdrücklich davor, sie zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.“

Das BBK gibt den Hinweis, dass die Gemeinde, in der man wohnt, die entsprechenden Eisflächen freigibt – und dann auch wirklich nur diese betreten werden sollten.