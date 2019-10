Polizei sucht Müsli-Diebe

Avatar_shz von Frank Albrecht

08. Oktober 2019, 15:27 Uhr

Die Polizei in Gütersloh fahndet nach Dieben mit ungewöhnlicher Beute: Müsli. Die unbekannten Täter sollen seit Ende September gleich mehrfach in eine Drogerie eingebrochen sein und eine Vielzahl von Müsli-Paketen erbeutet haben, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Beutezuges in der Stadt in Ostwestfalen. Wegen der Nähe zum Tatort Drogerie geht die Polizei bei einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte von den gleichen Tätern aus.