Polizei lobt die Bürger

Avatar_shz von Eckard Gehm

25. März 2020, 14:47 Uhr

Kiel/Flensburg | Wie kontrolliert die Polizei, ob Zweitwohnungsbesitzer oder Touristen nach Schleswig-Holstein einreisen? „Es gibt keine Kontrollstellen und derzeit auch keine Pläne dafür“, sagt Uwe Keller, Sprecher im Landespolizeiamt. Der reguläre Streifendienst achte auf entsprechende Verstöße. Die gute Nachricht: Viele sind es nicht. Keller: „Die Bürger ziehen mit, es gab bisher kaum einen Grund, irgendwo einzuschreiten.“ Für die Polizei sei es ein gutes Gefühl, dass die Bürger sich überwiegend an die Regeln hielten – und es anderenfalls meist gelänge, in einen Dialog zu treten. „Die Lage in Schleswig-Holstein ist wirklich ruhig“, lobt Keller. Gilt das auch für die dänische Grenze? Wie viele Schleswig-Holsteiner wollten unberechtigt nach Dänemark, mussten abgewiesen werden? Bundespolizeisprecher Torsten Tamm: „Momentan kommunizieren wir keine Zahlen.“