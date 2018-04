Politikern auf den Zahn fühlen

Uetersener Nachrichten laden zu Podiumsdiskussion ein

von Sylvia Kaufmann

07. April 2018, 12:58 Uhr

In vier Wochen ist Kommunalwahl. Wahlberechtigte, die am 6. Mai das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Uetersen haben, sind wie andernorts in Schleswig-Holstein auch, aufgerufen, ihre politischen Vertreter für das Ortsparlament und den Kreistag zu wählen. Die Parteien haben ihre Kandidaten und Programme bereits in die Öffentlichkeit gebracht.

Die Uetersener Nachrichten laden nun für Mittwoch, 11. April, zu einer Podiumsdiskussion in die Kleine Stadthalle, Berliner Straße 12, unter dem Motto „Leser fragen − Politiker antworten“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Fraktionsvorsitzenden Andreas Stief (CDU), Ingo Struve (SPD), Rolf Maßow (FDP), Dieter Witt (BfB) und Bernd Möbius (Bündnis 90/Die Grünen) werden die Ziele ihrer Parteien zu verschiedenen Themenkomplexen darlegen und Fragen der Bürger beantworten. Moderator des Abends ist UeNa-Verlagsleiter Roland von Ziehlberg.

Die Redaktion der Uetersener Nachrichten hatte ihre Leser aufgerufen, Themen, die Politiker in Uetersen im Fokus haben sollten, im Verlagshaus einzureichen. Im Mittelpunkt der eingegangenen Themen standen die Stadtentwicklung mit den Unterthemen Innenstadt, Einzelhandelsförderung, Parkpalettengrundstück, Wohnquartier am Hafen, Bleekerstift und Gewerbeneuansiedlung, der Wohnungsbau (bezahlbarer Wohnraum, senioren- und familiengerechtes Wohnen), der öffentliche Personennahverkehr (Stadtbus, Stadtbahn, freies Parken, Radverkehr), die Schullandschaft, das Vereinsleben, Freizeitangebote für Jugendliche sowie die Bereiche Senioren und Soziales. Diese Themen wurden den Fraktionsvorsitzenden mitgeteilt, damit sie an dem Abend dazu in kurzen Statements Stellung nehmen können.

Im Anschluss an die Statements sind die Zuhörer aufgerufen, den Politikern noch einmal auf den Zahn zu fühlen. Die Veranstaltungsteilnehmer dürfen Fragen zu den angerissenen Themen an die Fraktionsvorsitzenden stellen. „Ich freue mich auf einen spannenden kommunalpolitischen Abend“, lädt Moderator von Ziehlberg Wähler aller Generationen zur Podiumsdiskussion im Vorwege der Kommunalwahl ein.