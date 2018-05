Politik kritisiert Bebauungsplan

Am Kummerfelder Weg in Tornesch sollen Gewerbe- und Wohngebäude entstehen / Bauausschuss sieht noch Klärungsbedarf

von Philipp Dickersbach

04. Mai 2018, 16:05 Uhr

An der Ecke Ahrenloher Straße/ Kummerfelder Weg soll ein Neubau entstehen, in dem künftig ein Fitnessstudio, ein Steuerberatungsbüro und drei Wohnungen Platz finden. Im hinteren Bereich des Geländes sind zudem Einfamilien- und Doppelhäuser geplant. Doch der Bau der Gebäude könnte sich verzögern. Dem zugehörigen Bebauungsplan haben die Mitglieder des Tornescher Bauausschusses am Mittwochabend nicht zugestimmt. Vielmehr wurde das Thema vertagt und soll nun im Juni erneut beraten werden. Die Ausschussmitglieder wollen bis dahin Klarheit über die Bauvorhaben, die bislang vorgelegten Pläne sind ihnen zu unkonkret. Auch eine Verfahrensfrage gilt es zu klären.

Am 5. März hatte der Bauausschuss den Auslegungsbeschluss gefasst, anschließend fand die öffentliche Auslegung mit paralleler Behördenbeteiligung statt. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Stellungnahmen abgegeben, die zwingend eine Planänderung erfordern würden“, lautet das Fazit der Verwaltung. Die Lokalpolitiker sahen das am Mittwochabend jedoch anders. SPD-Vertreter Klaus Früchtenicht berichtete von Bedenken der Anwohner hinsichtlich der Pultdächer der Neubauten. Sollten diese auf der ihren Grundstücken zugewandten Seite errichtet werden, könnte das zu Schattenbereichen führen, so die Befürchtung. Früchtenicht betonte, dass dieses Thema beachtet werden müsse. Sein Fazit: Der Bebauungsplan muss nochmal beraten werden.



Vorwurf: Unterlagen sind inkonsistent





Das sah auch CDU-Politiker und Ausschussvorsitzender Henry Stümer so. „Wir sind in einem sehr frühen Zustand, die ganzen Unterlagen sind inkonsistent“, sagte Stümer. In den textlichen Erläuterungen seien zudem völlig unterschiedliche Bebauungen enthalten, monierte der Christdemokrat. „Ich möchte erstmal sehen: Was soll das eigentlich werden?“ Zudem hätten die Ausschussmitglieder die Unterlagen laut Stümer zu spät erhalten, um sie noch in ihren Fraktionen zu beraten.

Sozialdemokrat Manfred Mörker sprach am Mittwochabend ein weiteres Thema an: Das Verfahren der B-Planaufstellung. Die Tornescher Verwaltung hatte sich für das beschleunigte Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuches entschieden. Dabei müssen unter anderem kein Umweltbericht erstellt und keine Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Für die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg ist das beschleunigte Verfahren allerdings der falsche Weg. In ihrer Stellungnahme betont die Behörde, dass der Paragraf 13a keine Anwendung finden kann, „da es sich entgegen der Annahme der Stadt nicht um einen planungsrechtlichen Innenbereich handelt“. Zudem diene der B-Plan weder der Nachverdichtung noch der Nachnutzung, sondern nehme eine baulich noch nicht genutzte Fläche in Anspruch, betont die Untere Naturschutzbehörde.

Aufgrund dieser Aussage bat Mörker um eine Stellungnahme der Tornescher Verwaltung. Henning Tams aus dem Bau- und Planungsamt verteidigte das Vorgehen der Stadt. Er erläuterte, dass das Gebiet von drei Seiten von Wohnbebauung umgeben ist und zudem der für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gültige Schwellenwert von 20 000 Quadratmetern nicht erreicht werde. „Mit 12 000 Quadratmetern Gesamtfläche liegen wir deutlich drunter“, so Tams. In dem sogenannten Abwägungsvorschlag der Stadt heißt es zudem: „Das Plangebiet war im südlichen Teil bereits bebaut. Somit geht die Stadt davon aus, dass es sich auch um eine Nachverdichtung/Nachnutzung beziehungsweise eine Maßnahme, die der Innenentwicklung dient, handelt.“

Tams erläuterte, dass mithilfe des beschleunigten Verfahrens Kosten und Aufwand gering gehalten werden solten. Zudem habe es in der frühzeitigen Beteiligung keine Äußerung des Kreises gegeben. Der Verwaltungsmitarbeiter schlug deswegen vor, die Äußerung der Naturschutzbehörde − auch nach Rücksprache mit dem Kreis − nicht zu berücksichtigen, um einen erneuten Verfahrensablauf zu vermeiden und dem Bauträger möglichst schnell Baurecht zu ermöglichen. Auf die Nachfrage Mörkers nach der Rechtssicherheit des so erstellten B-Plans sagte Tams, dass dieser im Vergleich zu einem neu aufgerollten Verfahren weniger sicher wäre.

Für die Ausschussmitglieder war letztlich klar, die Entscheidung zu vertagen. Einstimmig votierten sie dafür, in der Juni-Sitzung eine bearbeitete Version zu erhalten und dann erneut über das Thema zu beraten.