Pokalspiele live im Free-TV

von Holger Loose

23. August 2019, 11:45 Uhr

Berlin | Das Borussia-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals wird die ARD am 30. Oktober ab 20.45 Uhr live übertragen. Tags zuvor ist auch das Spiel des Cupverteidigers Bayern München beim VfL Bochum auf Sport 1 im Free-TV zu empfangen. Die Partien der Nordclubs Hamburger SV (29. Oktober, 18.30 Uhr, gegen Stuttgart), FC St. Pauli (30. Oktober, 20.45 Uhr, gegen Frankfurt) und Holstein Kiel (30. Oktober, 18.30 Uhr, in Verl) überträgt Sky.