Pokalfinale als Trainingseinheit

Fußballer von Collegia Jübek bereiten sich nach dem 1:6 gegen den TSB Flensburg auf das Landesliga-Spiel in Büdelsdorf vor

von Holger Petersen

22. Oktober 2020, 17:38 Uhr

Flensburg | Fußball-Oberligist TSB Flensburg hat mit dem verdienten 6:1 (3:1) gegen den Landesligisten TuS Collegia Jübek erneut den Kreispokal gewonnen. Für beide Mannschaften, die mit dem nassen Untergrund gut zurechtkamen, war die Partie eine willkommene Trainingseinheit für die Aufgaben am Wochenende. Der TSB erwartet Inter Türkspor Kiel, während die Angeliter beim Büdelsdorfer TSV antreten müssen.

Nachdem Kapitän Arne Ingwersen die Trophäe von Norbert Liebenow (Vorsitzender des Spielausschusses im Kreisfußballverband) erhalten hatte, ging es in die Analyse. Nicholas Holtze vom TSB befand: „Wir sind durch den frühen Rückstand schlecht reingekommen, haben dann aber die Kurve gekriegt.“ TuS-Trainer Guido Gehrke war mit seinem Team nach dem schwachen Auftreten am Sonntag gegen Satrup (1:9) zufrieden: „Meine Jungs haben sich definitiv zusammengerissen und gut begonnen. Das 1:0 von Marcel Gimm hätte länger halten müssen. Wir hätten dann sicherlich auch verloren, weil der TSB zu stark ist, aber das Spiel wäre länger offen geblieben.“ Es sei ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar gewesen, obwohl mindestens zwei Gegentore wiederum vermeidbar waren, so Gehrke.

TuS Collegia Jübek: Pakebusch – Evdenic (69. Jürgensen), Rohwer, Denz (58. Messerschmidt), Padberg – Niemann, Gnutzmann – Manske (46. Seel), Gimm, Zeh – Horn.

TSB Flensburg: Petersen – Steiner, Ingwersen, Bracht, Puttins – Meyer (57. Spoth), Brix (46. Möller) – Pawlowski, Holtze, Carstensen – Fleige (46. Lass).

Tore: 1:0 Gimm (6., FE), 1:1 Pawlowski (20.), 1:2 Holtze (25.), 1:3 Niemann (39., Eigentor), 1:4 Carstensen (62.), 1:5 Ingwersen (64.), 1:6 Lass (77.).- Zuschauer: 100.

Der TuS Collegia Jübek muss nun am Sonnabend um 14 Uhr beim noch sieglosen Tabellen-Vorletzten Büdelsdorfer TSV (Sbd., 14 Uhr) antreten. Gehrke sieht seine Mannschaft trotz der beiden jüngsten hohen Niederlagen gut gerüstet: „Wir werden mit unserem jungen Team sicherlich eine Saison mit vielen Aufs und Abs spielen. In Büdelsdorf wollen wir an die guten Leistungen gegen Kropp und Brunsbüttel anknüpfen.“ Man habe das 1:9-Heimdebakel gegen Nordmark Satrup noch einmal genau analysiert. „Die Jungs wissen, dass sie das Fußballspielen nicht verlernt haben und sind heiß darauf, dies nun in Büdelsdorf zu zeigen.“