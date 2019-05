Pokal total in Leck

Kreispokal-Endspiele: Husum – Hattstedt bei den Männern, SV Frisia 03 Risum-Lindhom – Stern Flensburg bei den Frauen

von Jan Wrege

29. Mai 2019, 12:28 Uhr

Leck | Der Himmelfahrtstag steht im Lecker Nordfrieslandstadion ganz im Zeichen der Fußball-Pokalwettbewerbe im Kreis. Landesliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger Husumer SV tritt am Donnerstag um 17.30 Uhr gegen den Kreisligisten TSV Hattstedt als haushoher Favorit im Finale des Kreis-Pokals an. Im kreisübergreifenden Pokalwettbewerb der Frauen spielt Oberligist SV Frisia 03 Risum-Lindholm gegen den Kreisligisten Stern Flensburg (15.15 Uhr, B-Platz).



Husumer SV – TSV Hattstedt

Die Lage: Die Stormstädter wollen eine nahezu perfekte Saison (nur drei Pflichtspiel-Niederlagen) mit dem Sieg im Kreispokal krönen. Alles andere als ein klarer Sieg gegen den benachbarten Kreisligisten wäre eine Überraschung. Die Hattstedter haben sich durch überragende Leistungen in den Vorrunden verdient für das Finale qualifiziert. Vor allem das 4:0 gegen den Verbandsligisten SG Leck-Achtrup-Ladelund ließ aufhorchen. In der Kreisliga-Saison verpasste Hattstedt auch aufgrund von Personalproblemen eine bessere Platzierung als Rang fünf.

Das sagen die Trainer: Torsten Böker hat noch keinen Spannungsabfall bei den Husumern festgestellt. „Wir haben alle extrem Lust auf das Finale und das klare Ziel, das Double zu schaffen. Wir wollen auf einem Platz im Top-Zustand ein gutes Spiel zeigen.“ Besonderen Druck spürt Böker nicht. „Wir waren auch in der Liga in 30 Spielen der Favorit. Wir wissen damit umzugehen und schauen nur auf uns.“ Er erwartet einen extrem bissigen Gegner, der ernst zu nehmen sei.

Für Hattstedts Trainer Axel Thomas ist das Finale ein Bonusspiel. „Auf solche Spiele vor hoffentlich vollem Haus und bei bestem Wetter fiebern sicherlich alle Fußballer hin. Wir haben uns das aufgrund unserer guten Leistungen erarbeitet.“ Die Außenseiterrolle betrachtet der 50-jährige mit einem Augenzwinkern: „Wir wollen uns selber einen schönen Abschluss bescheren. Husum hat sicherlich eine Menge zu verlieren und wir haben keine Chance, die wir nutzen wollen.“

Sorgen: Bei Husum fehlen neben dem dienstlich verhinderten Keeper Dennis Emken auch die verletzten Sascha Feller und Marc Koschenz. Kapitän Henning Lorenzen ist nach seiner Gelb/Roten Karten im Halbfinale gegen Lindholm (3:1) gesperrt. Die Hattstedter haben wie schon in der gesamten Saison mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. Neben den schwer verletzten Alexander Biehn und Meinert Horstmann fällt auch Lasse Knop aus. Auch hinter den Einsätzen der angeschlagenen Valentin Godt, Marten Haferkamp sowie Jannik Holsteiner steht ein großes Fragezeichen.

Besonderheiten: Für Valentin Godt und Mirko Krüger ist es sicherlich ein besonderes Spiel. Denn die beiden Offensiv-Spieler wechselten erst in der Winterpause von Husum nach Hattstedt und standen in allen vorherigen Pokal-Runden im Kader der Kreisstädter. Für die meisten Spieler der Husumer SV geht es am Freitag unmittelbar nach dem Endspiel mit dem Flieger auf Abschlussfahrt in Richtung Mallorca – am liebsten mit dem Pokal im Gepäck.

Frisia 03 Risum-Lindholm – Stern Flensburg

Oberliga gegen Kreisliga – das sollte doch eine klare Angelegenheit sein? Dirk Ingwersen warnt vor einer solchen Einschätzung vor dem Finale im kreisübergreifenden Pokalwettbewerb der Frauen. Der Trainer des SV Frisia 03 möchte mit seinem Team eine tolle Saison (Rang fünf in der Oberliga) krönen, hat aber Respekt vor Stern Flensburg: „Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Stern ist souverän Kreisligameister geworden und wird wohl auch den Aufstieg in die Landesliga schaffen. Dort kann diese Mannschaft in der Spitze mitspielen.“ Die Flensburgerinnen blieben in 16 Spielen unbesiegt, kamen auf 46 Punkte und 86:11 Tore. Genug, um Ingwersen wachsam zu machen. Zwei Mal hat er Stern in jüngster Zeit beobachtet. „Wir stellen uns auf einen Pokalfight gegen eine körperlich robuste Mannschaft ein. In der Vorbereitung haben wir gegen Stern mit 4:3 gewonnen. Das Ergebnis würde ich jetzt wieder nehmen“, sagt Ingwersen, der in Leck voraussichtlich auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. „Zwei Fragezeichen gibt es noch, aber für diese Partie wollen wir alles mobilisieren“, verspricht der Frisia-Coach .