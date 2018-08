Pokal: Ehlers-Elf empfängt Lurup

von Johannes Speckner

01. August 2018, 17:55 Uhr

Vier Freilose waren im West-Topf − aber keines davon war den 1. Fußball-Herren von Rasensport Uetersen vergönnt. Als der Hamburger Fußball-Verband am gestrigen Donnerstagabend die 3. Runde des Oddset-Pokals ausloste, ergab sich für die Rosenstädter (Neuling in der Kreisliga 7) ein Heimspiel gegen den SV Lurup, der in der Bezirksliga West als Titelfavorit gilt. Dieses findet vermutlich am Dienstag, 7. August, statt.