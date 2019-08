Pokal-Auftakt für die Nordfrauen

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 17:31 Uhr

Harrislee | Heute geht es für die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee erstmals zur Sache. Bevor am kommenden Sonnabend (17 Uhr) in der heimischen Holmberghalle gegen Werder Bremen der Saisonstart in der zweiten Bundesliga ansteht, muss die Mannschaft von Trainer Herluf Linde in der 1. Runde des DHB-Pokals heute um 17 Uhr beim Oberligisten Ibbenbührener SV antreten.

Nicht mehr mit dabei ist dann Ann-Karolin Lache (Foto). Die etatmäßige Spielmacherin, die in den letzten Jahren als Allrounderin auf vielen Positionen zum Einsatz kam, hat den TSV Nord verlassen. „Es war eine ganz schwere Entscheidung für Karo. Sie hatte mit einer Rückkehr auf ihre gewohnte Position in der Rückraum Mitte geliebäugelt, in den vergangenen Wochen aber dort nicht mehr die Perspektive für den Leistungshandball in der zweiten Bundesliga gesehen. Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, in dieser Saison eine Pause einzulegen. So haben sie und der Verein sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt“, so Stephan Lache, der ehemalige Rechtsaußen der SG Flensburg-Handewitt. Die 23-Jährige will ihre selbstverordnete Pause sinnvoll nutzen. „Karo wird ihr Informatikstudium weiter forcieren“, so Stephan Lache zum wichtigen Fokus seiner Tochter, die aber weiter mit ihrem Verein mitfiebern wird. „Wir werden am Sonnabend, gegen Werder Bremen, natürlich in der Halle sein und die Mannschaft unterstützen“, so Stephan Lache.